Těžké rozhodnutí. Macík pojede Dakar s Karlem, ani Arnošt však nezůstane doma

Měl velké dilema. Martin Macík po dlouhém rozhodování vsadil na osvědčeného Karla, závodní kamion Iveco Powerstar, se kterým už absolvoval dva předchozí Dakary a vybojovali společně 5. a 4. místo. „Nebylo to vůbec snadné rozseknout. Po Maroku bylo vybírání ještě náročnější. Nakonec je to víc pocitové než rozumové rozhodnutí. Myslím, že se nedá říct, že jedno auto je lepší než druhé. Obě jedou kudlu, obě mají něco do sebe. Ale Karel si zaslouží, aby s námi projel ještě jedem Dakar. Jsme už sžití a do třetice si to společně užijeme ve vší parádě," oznamuje pilot Martin Macík.

Rallye du Maroc mu výběr příliš neusnadnila. Hlavním cílem bylo otestovat Arnošta, nový kamion, postavený týmem sedlčanských mechaniků MM Technology podle vývoje Martina Macíka staršího. Speciál byl dokončen jen pár dní před odjezdem na marocký závod, kde prošel náročným testem.

„Arnošta jsme otestovali perfektně. Proto jsme tam jeli. Úplně nové auto jsme vytáhli na druhý nejextrémnější závod sezony. Některé z etap byly dokonce drsnější než samotný Dakar. Víme teď vše, co jsme potřebovali zjistit. Kluci mechanici už na Arnoštovi znova pracují podle přesného plánu," popisuje Martin Macík starší. A dodává, že všechny části, které zůstaly nezměněné z předešlého vývoje (z Karla), fungovaly tak, jak je tým zvyklý.

V rámci nových úprav se projevily zejména očekávané slabiny. Nevydržela provizorní nádrž, kterou měl kamion jen dočasně. Nová už čeká v sedlčanské dílně. Ladit se dál bude i podvozek. Ten projde ještě dalším testem. A řeší se také další dílčí úpravy. „Já jsem po Rallye du Maroc spokojený. Mechanici mají, co potřebují. Skvěle jsme si zajezdili. František si osvěžil navigaci. A 3. místo, které jsme i přes velké penalizace za nedojetí etapy nakonec získali, je spíš třešničkou na dortu. Závod byl pro všechny náročný. Ale hodně nám dal," popisuje Martin Macík.

Sedlčanské dílny jedou na plný výkon

Teď nastává finální fáze technických příprav na Dakar 2022. Nový Arnošt prochází naplánovanými úpravami. Osvědčený Karel podstupuje pravidelnou údržbu. Jako každý rok před Dakarem se auto rozebere do nejmenších součástek, každou z nich mechanici projdou, zkontrolují, vymění, zavaří, nastříkají, dají nové šrouby, dotáhnou... A montovat budou také upravené a posílené spojovačky, které právě úspěšně prošly testy v Maroku.

„Počítáme, že zhruba za dva týdny bude Karel kompletně připravený na Dakar 2022," říká palubní mechanik David Švanda. Tým současně rozšiřuje i svou flotilu asistenčních dakarských vozů.

Pokud vše půjde podle plánu, budou oba kamiony už brzy perfektně připravené na Dakar 2022. Přání fanoušků, aby se na start příštího Dakaru konečně postavily dva kamiony v barvách týmu, které si budou vzájemně krýt záda, se tak pomalu ale jistě stává realitou.