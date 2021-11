Recept na vítězství na Dakaru? Škodovka v černé a narostlá do výšky

Zatímco Škoda 130 LR pro Dakar 2021 měla bílou barvu, pro nadcházející ročník slavné rallye zčernala. Důvod je jednoduchý. „Je to barva zlobivá, auto vystrkuje růžky. Barva má na první pohled evokovat touhu po vítězství. Auto je agresivnější, zlejší, nic nikomu nedá zadarmo. Jde prostě po vítězství," vysvětluje šestatřicetiletý jezdec.

Po sbírání zkušeností v minulém ročníku tedy nyní útok na nejvyšší pozice. Nové auto je unikátem. Od minulého se na první pohled liší třeba výškou. „Jdeme do toho, protože to je ta správná cesta. Loni jsme často dřeli břichem, a proto nám odcházely všechny ty díly."

Na posledním Dakaru zažil Ondřej Klymčiw velký návrat. Z legendární rallye si v minulosti, ještě jako motocyklista, odnesl i hodně bolestivé zkušenosti. Po těžké nehodě z roku 2018 se podruhé narodil. Původně už nechtěl, ale nakonec se na slavný závod vrátil. V autě. S navigátorem Petrem Vlčkem dovezli, poprvé v historii Dakaru, Škodovku do cíle.

Dakar 2021. Škodovka dokázala ve veteránské kategorii porážet i Mercedes-Benz

Sport.cz, Škodovkou na Dakar

Dakar 2022 už absolvuje s novým spolujezdcem Tomášem Böhmem. „Jak zvládnout Ondru? Nátlakem! Jinak to nejde. Jde o to, stát si za svým. On občas neslyší, jak je plný adrenalinu. Je třeba důrazně mu říct, jak to má dělat," popisuje svůj recept na správnou souhru v posádce nový navigátor.

Jeho předchůdce Petr Vlček si kvůli tomu přibalil elektrický psí obojek. Ten prý teď ve výbavě bude chybět." Ne, nepřibalím si ho. Ondru ukočíruju sám, ne s pomocí obojku," je si jistý Tomáš Böhm.

Nový ročník Dakaru startuje 2. ledna a opět se celý pojede v Saúdské Arábii.