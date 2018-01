S novou Královnou chci hlavně vidět cíl, přeje si Loprais před startem Dakaru

Po patnácti letech strávil pilot Aleš Loprais Silvestr doma. Ale hodinu po půlnoci už mířil směr Vídeň a odtud do peruánské Limy na start 40. ročníku slavného Dakaru. Letos pojede s Tatrou Královnou II, kterou jeho tým postavil ve frenštátských dílnách. Osmatřicáté narozeniny oslaví příští středu tradičně na trati nejtěžší rallye. Vidět cil, prozradil svoje přání v rozhovoru pro Sport.cz a Právo. Start je na Tři krále v Limě a cíl 20. ledna v Cordóbě.

Jak jste oslavil po mnoha letech Silvestr v rodinném kruhu?

Bylo to asi po patnácti letech, ale hodinu po půlnoci už jsme jeli na letiště do Vídně, takže to byla symbolika. Přiťuknutí a odjezd. V šest ráno jsme odlétali, byl jsem moc rád i za tu hodinku. Zato Vánoce jsem si s rodinou užil naplno. Se čtyřletým synem Alexem jsme na sněhu proháněli novou buginu, což se nám oběma moc líbilo.

Takže pohoda a klídek, žádná hektika...

Hektika ne, jen jsme ještě posbírali pár drobností, které jsme zapomněli poslat lodí. Bylo z toho pět velkých tašek.

V minulých letech jste jezdil na Dakaru s auty, která jste v podstatě jen dolaďoval, loni s tatrou týmu Buggyra. Co vás vedlo k rozhodnutí vyrazit s vozem vlastní provenience, Tatrou Královnou II?

Tohle rozhodnutí přišlo brzy po loňském Dakaru. Měli jsme Královnu I, která už Dakar jela. Na autě jsme dál pracovali podle našeho projektu, jiné kontakty jsem proto loni ani nenavazoval. Queen 69 Reborn, tedy znovuzrození, jak té nové říkáme, je úplně jiná. Má nový motor, kabinu, tlumiče, telemetrii, elektronické brzdy, je o něco delší než ta původní. Zkrátka nové auto, ale jak bude opravdu rychlá a v čem lepší, se uvidí až na trati v tvrdých podmínkách, které nikde nenasimulujete.

Změnila se nějak posádka a tým?

Navigátorem je opět Katalánec Ferran Marco Acayna, s nímž už jsem několik soutěží absolvoval a v autě si vyhovíme. Palubním mechanikem je poprvé Lukáš Janda od nás z Frenštátu, který s námi spolupracuje už dlouho. Byl u zrození první Královny a dobře zná i tu druhou. Zkušený Milan Holaň jede jako mechanik v doprovodu, v němž jsou letos mladší kluci s větší energií. Jedeme opět pod hlavičkou Instaforex Loprais Teamu.

Kolik bude na Dakaru Lopraisů?

I se mnou čtyři. Táta Milan je manažerem, k ruce mu bude jeho vnuk, rovněž Milan, dál je ve výpravě můj bratranec Leo, který bude opět řídit doprovodnou Tatru 6x6. Na první týden závodů za námi poprvé přiletí i moje maminka. Dostala to jako dárek. Strejda Karel, šestinásobný vítěz Dakaru, nás bude sledovat z domova. Před odjezdem jsme si udělali takové menší posezení Lopraisů, kde nás bylo mnohem víc, rozrůstáme se (úsměv).

Kladete si na 40. ročníku Dakaru nějaký konkrétní cíl?

Dojet až do cíle v argentinské Cordóbě. Nemá smysl slovíčkařit a říkat konkrétní umístění. Stejně rozhodne vyšší moc, tím myslím konkrétní okolnosti v danou chvíli.

Co je na letošní trati nejtěžší?

Jedná se o jubilejní ročník, v těch se organizátoři vždycky snaží ukázat co do náročnosti. Už na začátku v Peru nás čekají obrovské duny, jaké jsme v posledních letech prý neviděli. Dalším velkým úskalím bude vysokohorský přejezd And v Bolívii, kde často prší, rozvodňují se potoky a řeky, navíc se tam těžko dýchá. Trpí posádky i technika. Hodně ostré etapy nás čekají kolem Belému a nakonec budou rychlostní úseky na trati Argentinské rallye, kde se nedá moc vydělat, zato hodně ztratit. Dakar bude letos hodně pestrý.