Loprais nabral ztrátu, Macík dojel čtvrtý. Prokop je zpět v elitní desítce

V kategorii motocyklů předčasně skončil Ondřej Klymčiw, jenž byl po havárii v bezvědomí převezen do nemocnice. Třetí etapu z Pisca do San Juan de Marcona, na které bylo 296 měřených kilometrů, vyhrál obhájce prvenství Brit Sam Sunderland a dostal se do čela průběžného pořadí. Z Čechů dojel nejlépe na 34. místě Milan Engel, v celkovém hodnocení je o jednu příčku níže.

V kategorii kamiónů se dnes s písčitou tratí vyrovnal z Čechů nejlépe Macík a dojel čtvrtý s odstupem 13:18 minuty za nejrychlejším Federicem Villagrou z Argentiny. "Nejeli jsme přes hranu. Jeli jsme si pěkně to svoje, co už umíme. Nikde jsme se neztratili. Všechno bez problémů, nic se nestalo a najednou baf, jsme v cíli a čtvrté místo," uvedl Macík.

Loprais a Kolomý ztráceli

Nedařilo se naopak dvěma dosud nejlépe postaveným tatrám Lopraise a Martina Kolomého. Dosud druhý Loprais ztratil téměř půldruhé hodiny, skončil sedmnáctý a klesl na sedmou pozici. Po neděli čtvrtý Kolomý zhruba 20 km před koncem velmi dobře rozjeté etapy zastavil v dunách a dosud do cíle nedojel.

Průběžné vedení zvýšil Rus Eduard Nikolajev, jenž prohrál souboj o vítězství v etapě s Villagrou jen o 35 sekund. Celkové pořadí je opačné a pilot kamazu vede o téměř devět minut. Pátý Macík ztrácí přes hodinu, Loprais ještě o půl hodiny více.

Očistec! hlásí Prokop

Prokop se po nedělní desetiminutové penalizaci za neprojetí kontrolního bodu vrátil do elitní desítky průběžného pořadí. Český jezdec s fordem zajel osmý čas se ztrátou 18:56 minuty na vítěze etapy Násira Attíju z Kataru.

"Jsme sice v cíli, ale byl to očistec, prostě jsme se trápili. Posledních 50 kilometrů bylo tak blbě sluníčko, že nebyly vidět hrany dun. Těsně před cílem jsme jednu přehlédli, zapíchli jsme se čumákem, převalili přes předek a kouleli jsme se dolů. Naštěstí jsme se dokouleli na kola a auto nějak jede," oddychl si na facebooku Prokop po dojetí rychlostní zkoušky.

Do vedení se díky druhému místu dostal obhájce a celkově třináctinásobný dakarský šampion Stéphane Peterhansel. Francouzská legenda vystřídala v čele krajana a týmového kolegu z Peugeotu Cyrila Desprese. Prokop na lídra ztrácí 38:56 minuty.

Odstoupit musel vítěz z roku 2014 Nani Roma. Španěl měl nehodu několik kilometrů před cílem, byl ošetřen hned na místě a poté převezen na vyšetření do Limy.