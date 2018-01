Prokop si na Dakaru polepšil, už je v desítce. Ale byl to čistec, hlásí

V kategorii motocyklů předčasně skončil Ondřej Klymčiw, jenž byl po havárii v bezvědomí převezen do nemocnice. Třetí etapu z Pisca do San Juan de Marcona, na které bylo 296 měřených kilometrů, vyhrál obhájce prvenství Brit Sam Sunderland a dostal se do čela průběžného pořadí. Z Čechů dojel nejlépe na 34. místě Milan Engel, v celkovém hodnocení je o jednu příčku níže.

Prokop se po nedělní desetiminutové penalizaci za neprojetí kontrolního bodu vrátil do elitní desítky průběžného pořadí. Český jezdec s fordem zajel osmý čas se ztrátou 18:56 minuty na vítěze etapy Násira Attíju z Kataru.

"Jsme sice v cíli, ale byl to očistec, prostě jsme se trápili. Posledních 50 kilometrů bylo tak blbě sluníčko, že nebyly vidět hrany dun. Těsně před cílem jsme jednu přehlédli, zapíchli jsme se čumákem, převalili přes předek a kouleli jsme se dolů. Naštěstí jsme se dokouleli na kola a auto nějak jede," oddychl si na facebooku Prokop po dojetí rychlostní zkoušky.

Do vedení se díky druhému místu dostal obhájce a celkově třináctinásobný dakarský šampión Stéphane Peterhansel. Francouzská legenda vystřídala v čele krajana a týmového kolegu z Peugeotu Cyrila Desprese. Prokop na lídra ztrácí 38:56 minuty.