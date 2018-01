Královna nedojela do cíle etapy. Dakarská pohádka končí, uznal Loprais. Kolomý bral třetí místo

Sama Sunderlanda po nehodě převážel do nemocnice vrtulník

Lopraise, který vyhrál úvodní etapu závodu, zastavily technické problémy, kvůli kterým posádka nocovala v dunách. Loprais sice ještě chybí v seznamu odstoupivších jezdců, z jeho vyjádření je ale patrné, že ve 40. ročníku slavné soutěže už pokračovat nebude.

"Hned po startu nám odešel posilovač řízení a v jednom velkém stoupání nám do toho ještě turbo vypovědělo poslušnost. Zvažovali jsme, zda se vůbec pustíme do dun, a následně to riskli," uvedl Loprais na facebooku.

I přes snížený výkon poté absolvoval 90 procent trati, závěr náročné etapy ale už nezvládl projet a vše zakončila havárie.

"Celou dobu jsme jeli na želvu a nejnižší možný stupeň s jednou atmosférou tlaku v pneumatikách. Jiná volba nebyla. Poslal jsem Královnu do jednoho trychtýře, který bychom za normálních okolností lehce zvládli. V dané konstelaci to ale prostě nevyšlo. Sesunula se z prudké duny, měl jsem plyn na podlaze, ale výkon tam nebyl. Protiduna byla velmi strmá, ale pád byl relativně do měkkého, takže nás nic kromě duše nebolí," popsal Loprais kritický moment.

Několik posádek kamionů se mu poté pokoušelo pomoct, ale nepovedlo se jim to. "Crash je většinou vina pilota a já se k ní hlásím. Rozhodnutí pokračovat, i za těchto neoptimálních podmínek, jsem si udělal sám. I když kluci v kabině nic nenamítali. Pohádka skončila," dodal Loprais, který měl technické problémy i v úterý. Přes noc plánoval turbodmychadlo vyměnit a následně se přesunout do bivaku.

Prokopa přibrzdil defekt, pak spadl do kráteru

Martin Prokop obsadil mezi automobily desáté místo a i přes větší ztrátu způsobenou defektem a vyhrabáváním zapadlého vozu je celkově dál devátý. Český pilot strávil na trase o 47 minut déle než Francouz Sébastien Loeb, který si připsal letošní premiérové etapové prvenství.

"Po 50 kilometrech jsme museli zastavit s prasklou pneumatikou, trochu nám trvalo, než jsme se poprali se šrouby kol a pak jsme stavěli u mechaniků pro další kolo, protože bylo hlášeno spousta dalšího kamení, takže jsme nechtěli riskovat jet jenom s jednou rezervou," vylíčil Prokop na facebooku.

Další potíž nastala, když s vozem spadl do písečného kráteru. "Vyhrabali jsme se rychle, ale problém byl ten, že jsme nemohli najít nájezdy, které jsem při výjezdu zahrabal tak hluboko, že nešly vůbec najít. A tak jsme si zahráli na archeology a potupně hledali centimetr po centimetru v roztopeném písku, zatímco auto stálo nad námi připravené k jízdě," uvedl Prokop, který se navíc v závěru nevyhnul chybě v navigaci.

Bez výraznější ztráty za Loebem dokončili etapu se startem a cílem v peruánském San Juan de Marcona jen další piloti továrního týmu Peugeot Carlos Sainz a Stéphane Peterhansel, který nadále vede průběžné pořadí. Naopak ve výsledcích zatím nefiguruje dosud druhý Cyril Despres, který na trase ulomil zadní kolo a musel čekat na asistenci.

Mezi motocyklisty vyhrál etapu Francouz Adrien van Beveren a ujal se celkového vedení. Dosavadní lídr a obhájce prvenství Sam Sunderland ze soutěže odstoupil. Britský pilot havaroval, s bolestmi zad pak nejprve pokračoval, ale posléze musel být přepraven vrtulníkem na vyšetření do nemocnice. Nejlepším českým jezdcem byl na 30. místě Milan Engel, stejná pozice mu patří i celkově.