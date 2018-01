Dobrá zpráva! Motocyklista Klymčiw se vrací do Česka

"Ondra by měl do Prahy přiletět ve čtvrtek v doprovodu lékaře. Toho poslala pojišťovna z Francie. Po příletu pojede hned do nemocnice na Homolce, aby ho zkontrolovali," uvedl tým Klymčiwa v tiskové zprávě.

Dvaatřicetiletý jezdec se zranil při pádu ve třetí etapě 40. ročníku Rallye Dakar. Před operací zlomených obratlů i po ní byl dlouho udržován v umělém spánku, plánovaný zákrok museli lékaři několikrát posunout. Operaci páteře nakonec Klymčiw podstoupil 13. ledna, o pár dní později musel absolvovat další zákrok kvůli tekutině v plicích.

Na Rallye Dakar startoval Klymčiw počtvrté. Loni byl v kategorii motocyklistů jedenáctý. Havárií pro něj soutěž skončila i před dvěma lety, kdy si po pádu ve vysoké rychlosti vykloubil kyčel a poranil pánev, slezinu a hrudník.