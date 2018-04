Tituly se rodí v zemi kapitána Rojase. Proč světový šampión z Česka míří až do Argentiny?

Až dva milióny lidí povzbuzují závodníky během čtyř dnů při Argentinské rallye, která se jako pátý díl mistrovství světa jela od čtvrtka do neděle. Další milióny ji pak sledují v přímých přenosech u televizních obrazovek. Kdo něco znamená ve světě automobilového sportu, podnik nedaleko Córdoby prostě nemůže vynechat. Stejné pravidlo ctí i tým Škoda Motorsport, který mezi značkami poslední tři roky dominuje MS WRC2.

„Startovat tady je otázka prestiže a symbolem výjimečnosti. Kdo chce něco znamenat ve světě rallye, musí jet Argentinu," vysvětluje Michal Hrabánek, šéf týmu Škoda Motorsport, proč mladoboleslavský tým váží cestu za oceán mezi dvěma evropskými soutěžemi.

„Když jsme zde startovali v devadesátých letech ještě s Felicií v mistrovství dvoukolek, Emil Triner a Pavel Sibera byli u místních fandů za totální hvězdy. Rozhlasové reportáže z rallye se blížily fotbalovým a jména našich jezdců byla často zmiňována. Jak Argentinci prožívají všechno hodně do hloubky, nebyla rallye výjimkou," vzpomíná Pavel Hortek, manažer stáje.

V současnosti není situace odlišná. Fanoušků u tratích přibylo, pořádají si podél rychlostních zkoušek barbecue, nadšeně povzbuzují každého závodníka. Organizátoři uvádějí, že erzety i dění v servisním parku navštíví za čtyři dny necelé dva milióny diváků. „Jde o světové unikum. A z marketingového hlediska o nejdůležitější televizní přenos," vysvětluje Hortek. Jak se start na soutěži v Jižní Americe organizuje? „Začínáme vlastně už v listopadu, kdy se musí nechat připravit potřebný materiál," vypravuje Hortek v servisním středisku týmu v tradičních zelenobílých barvách na dohled jezera San Roque.

„Při startu s dvěma vozy máme tři kontejnery. Kromě soutěžáku se musí vejít náhradní díly, nářadí téměř kompletní dílny a samozřejmě tréninkové vozy Octavia RS. Při přepravě spoléháme na speditérskou firmu, která vše převezme v Mladé Boleslavi, přepraví do přístavu v Německu, pak lodí do Mexika, kde po soutěži vše zase naložíme, následně se s naším materiálem shledáme v Argentině a po zdejší soutěži firma vše doručí do Boleslavi. Neriskujeme tak, že ztroskotáme na celních problémech," popisuje Hortek.

Improvizace je nevyhnutelná

Občas je přesto třeba improvizovat. „Do Argentiny jsme posílali letecky paletu s motorem, protože Rovaperä poškodil při havárii v Mexiku přední část vozu. I když následně soutěž dokončil, nemohli jsme případné poškození motoru riskovat. Nebylo jiné řešení," popisuje Hortek. Nešlo o žádnou výjimku.

„Minulý rok v poslední zatáčce předzávodního testu Tidemand hodil auto na bok. Dost ho zničil. V případě nouze je možné letecky doručit i celé soutěžní auto, jenže to bylo časově neproveditelné. Tak mechanici dřeli prakticky nonstop, aby auto opravili. A on s ním pak vyhrál," vzpomíná manažer českého továrního týmu. V Mexiku zase letos tým sháněl na poslední chvíli soustružníka kvůli úpravě řadící páky. „U prvního nás vyděsil stav dílny, ale naštěstí neměl čas. Druhý zase nechtěl nic upravovat, jen vyrábět, tak nás poslal za třetím. A měli jsme kliku, protože šlo o mladého inženýra s japonským soustruhem," popisuje Hortek.

Do letadla usedlo 28 členů Škody Motorsport

Jako týmový manažer letí do dějiště soutěže ve čtvrtek týden před startem. O den později usedají do letadla mechanici, technik vozu a posádky, v neděli inženýři, v úterý vedení týmu, ve středu tiskový mluvčí. Celkem se přes Frankfurt a Buenos Aires do Córdoby letecky přesouvalo 28 členů boleslavského týmu. „Do zámoří je závodníkům i navigátorům kvůli pohodlí dopřán servis byznys třídy," netají Hortek.

V neděli je na programu administrativní přejímka, pondělí je za oceánem vždy vyhrazeno pro předzávodní test. „Auta jsou tak dlouho v kontejneru, že je třeba ostré prověrky," vysvětluje týmový manažer. Během úterý a středy absolvují posádky dvě tréninkové jízdy na každé rychlostní zkoušce. Středeční večer je vyhrazen technické přejímce. Následující dopoledne se koná testovací rychlostní zkouška (shakedown), odpoledne startuje boj o mistrovské body.

Tým dostane k dispozici prostor 200 čtverečních metrů, za každý další centimetr musí připlatit. „Je dobré být na místě v okamžiku, kdy organizátoři sundávají kontejnery z trucků, aby dodrželi rozestavení," vysvětluje Hortek a vzpomíná, jak v devadesátých letech týmy přepravovali vše z Buenos Aires po vlastní ose. „Na dálnici stála policejní hlídka a chtěla papíry. Následně nás informovala, že dokumenty k přepravě soutěžních vozů nevyhovují místním potřebám a musíme zaplatit pokutu 300 dolarů. Na rozloučenou jsme slyšeli, abychom v případě další kontroly oznámili, že kapitán Rojas už nás zkontroloval. Šlo o pravidelný kolorit," vzpomíná s úsměvem Hortek.

Kuchaře museli zaučit

V dějišti soutěže si Mladoboleslavští zajišťují i catering. „Zkoušeli jsme si dopravovat na soutěže za oceánem vlastní, ale je to problém. Společnost, kterou si najímáme, přišla nejméně na půl roku o část zařízení. Proto je výhodnější si vše zajistit na místě. A jde vlastně i o zpestření, protože ochutnáme místní kuchyni. Navíc místní vědí, kde nakupovat. Nehrozí žádné trable se surovinami," vysvětluje Hortek.

„Když jsme se před rokem do Mexika i Argentiny vraceli po šestileté pauze, šlo trošku o dobrodružství. Museli jsme se řídit jen doporučeními. A bylo potřeba v obou destinacích kuchaře hodně zaučit, aby se přizpůsobil našim potřebám," vypravuje Hortek.

Tým si vozí i vlastního lékaře Jaromíra Jiříka, který dohlíží na stravu zejména u závodníků, dbá však i na nutriční příjmy mechaniků a dalších členů týmu.

Z ekonomického hlediska nepředstavuje start v Argentině dramatický narůst rozpočtu. „Díky kontejnerům a spojení dvou soutěží jsou náklady za přepravu v řádech jednotek milionů," říká Hortek. Připočíst je však třeba i finance vynaložené za letenky a ubytování. „Obojí si vyhledáváme sami, jen konečnou realizaci zadáme agentuře," popisuje Hortek.

Výrazný je však sportovní aspekt. „Zaoceánské soutěže byly v minulosti povinné, nyní nejsou. Ale na základě dlouhodobé analýzy jsme zjistili, že nikdo nevyhrál titul při vynechání soutěží v Mexiku a Argentině. Pokud absolvujeme obě soutěže, náklady minimalizujeme. Navíc úkol zní jasně: Obhájit titul ve WRC2 mezi jezdci i značkami," usmívá se se Hortek. Po nedělním cíli je tým v zelenobílých barvách mladoboleslavské škody zase o krok blíže.