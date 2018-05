Úplně nový Dakar. Jak se změny líbí českým jezdcům?

Jen v jedné zemi, konkrétně v Peru. Většinou na písku. A pouze deset etap. To jsou v kostce největší novinky, které jezdce čekají na příštím ročníku Rallye Dakar. „Sedmdesát procent tratě bude písek. Myslím, že to bude nejafričtější Dakar v Jižní Americe,“ řekl v Praze ředitel závodní sekce Xavier Gavory. Co na to čeští závodníci? „Myslím si, že ty změny nejsou moc dobré, ale furt lepší písek než ostré kameny, na kterých máme defekty,“ hodnotí pilot Buggyry Martin Kolomý. Více už v našem videu.