Tvrdá realita. Japonci olympijské hry v příštím roce nechtějí

Mezi japonskou veřejností stoupá negativní pohled na olympijské hry v Tokiu, jež byly kvůli pandemii koronaviru odloženy na příští rok. V nejnovějším průzkumu agentury Kjódó se 70 procent respondentů vyjádřilo pro to, aby byly hry znovu přeloženy nebo úplně zrušeny.

Pouze 23,9 procenta lidí v celonárodním průzkumu uvedlo, že by se měly hry příští léto konat. Pro další odložení OH se vyslovilo 36,4 procenta Japonců, 33,7 procenta obyvatel země by bylo pro definitivní zrušení sportovního svátku.

Ze skupiny, jež je proti organizaci her v roce 2021, se 75,3 procenta domnívá, že v té době ještě nebude globální zdravotní situace pod kontrolou. Téměř 13 procent lidí tvrdí, že by se japonská vláda měla soustředit právě na boj proti šíření viru, 5,9 procenta udává jako důvod odmítnutí zvýšené náklady po odložení her z letošního léta na termín 23. července až 8. srpna 2021.

Koncem června uspořádala agentura Kjódó společně s televizní stanicí Tokyo MX telefonický průzkum, v němž se pro zrušení či další odložení her vyslovilo 51,7 procenta obyvatel Tokia. Mezinárodní olympijský výbor i japonští organizátoři několikrát zdůraznili, že léto roku 2021 je pro konání her posledním možným termínem.