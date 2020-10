Největší sportovní akce roku s účastí skoro všech zemí světa - to jsou olympijské hry. Na ty se můžeme pravidelně těšit každé dva roky, i když ustálený koloběh letos přestal kvůli pandemii koronaviru platit a letní olympiáda v Tokiu byla přesunuta na příští rok. Jaké jsou termíny dalších olympiád a jaká jsou pořadatelská města?

Olympijské kruhy jsou nejzmnámějším symbolem her.

Olympijské hry se konají každé čtyři roky a dělí se na zimní a letní. Historicky se ale letní i zimní verze her uskutečnila v jednom roce naposledy v roce 1992 a od té doby se obě střídají co dva roky. Olympijských her se účastní většina států ze všech světových kontinentů a pořadatelské země se nepravidelně mění. Od roku 1896 se olympiáda konala třicetkrát v Evropě, třináctkrát v Americe, šestkrát v Asii a dvakrát v Oceánii.

Letní Olympijské hry 2020 - Tokio, Japonsko

Termín: 23. července - 8. sprna 2021

O pořadatelském městě se rozhodlo již v roce 2013, kdy Tokio v hlasování olympijské komise porazilo Istanbul. Japonsko v minulosti hostilo olympiádu třikrát - letní v roce 1964 právě v Tokiu, zimní v letech 1972 v Sapporu a 1998 v Naganu.

Olympiáda v Tokiu se původně měla uskutečnit v létě 2020, kvůli pandemii koronaviru byla však přesunuta na rok 2021.

Zimní Olympijské hry 2022 - Peking, Čínská lidová republika

Termín: 4. února - 20. února 2022

Čínské největší město Peking se stalo první městem v historii olympijských her, které bylo zvoleno pořadatelským jak pro letní (2008), tak i pro zimní hry. Sporty jsou v rámci uskutečnění her rozděleny do třech sportovních areálů - jeden se nachází přímo v Pekingu, ty další v okresu Jen-čching a městě Čang-ťia-kchou.

Letní Olympijské hry 2024 - Paříž, Francie

Termín: 26. července - 11. srpna 2024

Koncept olympiády v Paříži byl vytvořen v úzké spolupráci s tamní vládou s cílem uspořádat hry s maximálním ohledem na rozvoj ekonomiky, městského života a udržitelnosti. Revoluční má být využití areálu olympijské vesnice, kde po ukončení her vznikne moderní komplex s více než dvěma tisícovkami bytů a obchodním centrem.

V Paříži se OH budou konat již potřetí, letní olympiáda zde byla také v roce 1900 a 1924.

Zimní Olympijské hry 2026 - Milán a Cortina d'Ampezzo, Itálie

Termín: 6. února - 22. února 2026

Zimní olympijské hry 2026 v Itálii jsou první, které budou oficiálně hostit dvě města. Itálie je pořadatelskou zemí již potřetí, zimní olympiáda se zde uskutečnila již v roce 1956 právě v Cortině d`Ampezzo a v roce 2006 v Turíně. O pořadatelství olympiády v roce 2026 soutěžilo také Švédsko (Stockholm - Åre).

Letní Olympijské hry 2028 - Los Angeles, USA

Termín: 21. července - 6. sprna 2028

Los Angeles se v roce 2028 stane teprve třetím městem, které uspořádá tři olympiády (Londýn a Paříž), zároveň půjde již o pátou letní olympiádu na územi Spojených Států. Olympijské hry 2028 se uskuteční z velké části na již vybudovaných sportovištích, nebo na místech, jež projdou renovací, bez závislosti na pořádání letní olympiády. Kalifornská metropole žádala o pořadatelství již pro LOH 2024, vzhledem k množství odhlášek dalších měst však souhlasila s pořadatelstvím o čtyři roky později.