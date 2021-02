MOV a organizátoři OH v Tokiu zveřejnili první covidový manuál

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a organizátoři her v Tokiu dnes zveřejnili první z manuálů, v němž popisují soubor pravidel, které bude nutné během letních her vzhledem k šíření covidu-19 dodržovat. V takzvaném "playbooku" pro mezinárodní sportovní federace jsou mimo jiné uvedeny předpisy týkající se příjezdu do Japonska, informace o omezení volného pohybu, přísná povinnost nosit ochranu úst a nosu a další všeobecná hygienická opatření.