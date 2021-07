Přímo na východním pobřeží Austrálie vnímala atmosféru kolem volby pořadatele olympijských her v roce 2032 plavkyně Barbora Závadová. Účastnice her v Londýně a Rio de Janeiru dlouhodobě žije nedaleko Brisbane v Sunshine Coast, kde se bude za jedenáct let rovněž bojovat o cenné kovy.

„Lidé tady volbu sledovali, třeba moji kamarádi to hodně prožívali. Teď všude běží zprávy, jak místní slaví, protože naštěstí nejsme v lockdownu jako okolní části Austrálie. Queensland je stát sportu zaslíbený díky ideálním podmínkám a pro zdejší lidi je to dobrá zpráva. Celkově je tady v srpnu pěkné počasí, svítí sluníčko, ale není vedro. A tím, že je termín až za jedenáct let, nebere nikdo v potaz aktuální situaci a všichni vnímají volbu pozitivně,“ hlásila Právu česká rekordmanka na krátké i dlouhé polohovce a motýlkářské dvoustovce.

Organizátoři počítají, že hry nebudou koncentrovány do jednoho centra v Brisbane, ale svůj díl slávy si ukousnou i další místa na pobřeží. „Brisbane samotné není taková metropole jako třeba Sydney. Hry proto budou i v okolních městech, jak u nás na severu v Sunshine Coast, tak na jihu v Gold Coast. Je vidět, jak se teď jednotlivá místa předhánějí, v Sunshine Coast se má konat asi pět sportů,“ líčila Závadová.

Podobně jako v pořadatelských městech dalších her, i v Brisbane byla žhavým veřejným tématem nutná mohutnost investic. „Co se týká infrastruktury, tam hodně pomohly Hry Commonwealthu, které hostil v roce 2018 právě Gold Coast. Základ je tak položený, bude ale potřeba investovat nejen do dalších sportovišť, ale i dopravní infrastruktury a ubytovacích kapacit, protože původní vesnice sportovců je již osídlená,“ upozornila bronzová medailistka z dlouhé polohovky na ME v dlouhém bazénu v roce 2012.

Australské Brisbane uspořádá letní olympijské hry v roce 2032.

Jaimi Joy, Reuters

Přesto ale věří, že i historicky třetí australské hry budou úspěšné. „Olympiáda je zákeřná v tom, že se na ní dá hodně těžce vydělat, a bude nutné výrazně posílit i turistickou infrastrukturu, aby bylo postaráno o diváky ze zahraničí. Především směrem na sever od Brisbane. Australané jsou ale poctiví a myslím, že dokážou vše znovu dobře připravit,“ dodala osmadvacetiletá závodnice, které se kvalifikace na letošní hry do Tokia nezdařila.