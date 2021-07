Olympijské hry začínají dnes v japonském Tokiu. Českou výpravu zasáhla hned v úvodu nepříjemná covidová patálie, kterou prozatím odskákaly zejména týmy plážového volejbalu, i tak to ale vypadá, že by se čeští sportovci na hrách mohli prosadit. Podle bookmakerů by výprava mohla skončit s osmi cennými kovy, z nichž dva by mohly být zlaté. Největší šance mají Češi už tradičně v případě vodních sportů, kde je ve hře hned čtveřice vážných adeptů.

Tipování je v plném proudu. Naději na výhru vidí sázkaři hlavně v kurzech na fotbal, a především na utkání turnaje žen. Sází se také na vítěze basketbalového turnaje a mezi nejsázenějšími událostmi je česká medailová naděje v lezení na stěně Adam Ondra. Toho sázkaři tipují jako vítěze v lezecké kombinaci v kurzu 2,8:1. Je druhým největším favoritem za domácím Narasakim. Na lezce si lidé vsadili už půl milionu korun, přitom sportovní lezení je třeba v kurzové nabídce Tipsportu vůbec poprvé, stejně jako surfing a skateboarding.

Hodně se bude sázet i na senzační české basketbalisty. Medaile se očekává od judisty Lukáše Krpálka i někoho z vodních slalomářů. Ale v zásadě na všechny české medailové naděje budou lidé více sázet, týká se vodního slalom, kanoistiky, střeleckých disciplín nebo atletiky, kde je nadějí nestárnoucí oštěpařka Barbora Špotáková. Na zisk 10 medailí, tedy stejný jako v Riu si lze vsadit v kurzu kolem 3:1.

Čeští atleti vyrazili do Tokia. Před odletem řešili hlavně pozitivní případy v dějišti her

Sport.cz

„Celková atmosféra kolem letních OH v Tokiu není ideální. Důsledná covid opatření, což znamená hry bez diváků na místě, odradí část sportovních fandů i u televize, tím spíš, že je tu faktor sedmihodinového časového posunu. Hodně kvalitních sportovců ruší svoji účast kvůli opatřením v Japonsku spojeným s covid situací," avizuje Pavol Boško, vedoucí bookmaker Tipsportu.

„Navíc se už bude hrát 1. česká fotbalová liga a předkola evropských pohárů s českými a slovenskými týmy. Čekáme ale zájem na úrovni OH 2016 v Riu. Uvidíme, zda Rio překonáme, protože se celkově posunujeme, máme více klientů, širší kurzovou nabídku," těší se Boško.

V nabídce i synchronizované plavání

Pro bookmakery ale představuje celá olympiáda obrovské pracovní nasazení, často se vypisují sporty, které jsou v nabídce opravdu jen jednou za 4 roky, což vypsání přesných a kvalitních kurzů samozřejmě znesnadňuje.

Čeští vlajkonoši, tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský, během slavnostního zahájení.

Ondřej Deml, ČTK

„To je třeba případ synchronizovaného plavání, které by sázkaři jindy hledali v nabídce marně. V olympijské kurzové nabídce už máme 27 sportů a s tím spojené desítky disciplín a stovky sázkových příležitostí," vypočítává Boško.

Vsadit se dá u jeho kanceláře na turnaje ve fotbale, basketu, házené, volejbalu, pozemním hokeji, vodním pólu, na závody v jachtingu, kanoistice, vodním slalomu, sportovním lezení, synchronizovaném plavání, ale i v nové disciplíně na OH skateboardingu.

Vsaďte na českého spidermana

Lukáš Pollert, Štěpánka Hilgertová, Vavřinec Hradílek, Jiří Prskavec. Jen krátký výtah úspěšných olympioniků, kteří v nedávné minulosti dokázali vylovit medaile z divoké vody. Poslední jmenovaný má pak podle bookmakerů velkou šanci, že třetí příčku z Ria dokáže ještě vylepšit. Prskavec je v kategorii K1 kurzem 3,5:1 největším favoritem na zlato, mezi ženami má zase velkou naději na umístění do trojky (1,9:1) v kategorii C1 i Tereza Fišerová.

Markéta Nausch Sluková o nadávkách a pláči po krachu olympijské naděje

Sport Invest

Stříbro a bronz si z Brazílie přivezl rychlostní kajakář Josef Dostál. I on má podle bookmakerů velkou příležitost na svůj úspěch navázat. Zisk zlata v kontextu nesmírně vyrovnané nejlepší trojice vyjadřuje kurz 3:1. Třetím největším favoritem je pak v kurzu 4,65:1 na vítězství kanoista Martin Fuksa.

„Vodní sporty jsou českou klasikou, ve které jsme byli vždy úspěšní a platit by to mělo i tentokrát. Myslím, že minimálně jednu zlatou z jednoho či druhého kanálu vylovíme, druhou bychom pak mohli přidat ve sportu, který v Tokiu zažije svoji premiéru. Sportovní lezení ve formátu trojboje není pro Adama Ondru úplně ideální, i tak je ale tento lezec spolu s Japoncem Tomoem Narasakim největším favoritem na zlatou," tuší Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Domácím závodníkům budou dost možná nahrávat podmínky na míru, Ondra ale opakovaně dokazuje, že se na svůj cíl dovede perfektně připravit a zkoncentrovat, jeho nespornou výhodou je extrémní pohyblivost a velký rozsah. Pro české fanoušky bude závod v lezení jedním z vrcholů her a na tiket tak nelze dát nic jiného, než kurz 2,85:1 a vítězství českého spidermana," dodává Hanák.

Atraktivní ženský tenis

Podobně atraktivní bude i sledování tenisu, zejména pak v ženském podání. Navzdory několika omluvenkám bude mít turnaj velkou kvalitu. Češky budou útočit ze druhé vlny, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková mají kurz 16:1, Petra Kvitová kurz 17:1. Nejzajímavější ale bude čtyřhra v podání Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, které jsou v kurzu 3,3:1 největšími favoritkami na zlato.

Akrobatičtí piloti nakreslili na nebi nad Tokiem olympijské kruhy

Reuters

Nejcennější kov bude obhajovat Lukáš Krpálek. V Riu zabodoval v kategorii do 100 kg, tentokrát se posunul do absolutní kategorie nad 100 kg a jakkoliv je judo hodně nevyzpytatelným sportem, jeho šance na některou z medailí je i tentokrát při kurzu 2:1 více než solidní. Vysoké umístění se čeká i od bikera Ondřeje Cinka. Ten to bude mít v konkurenci Van der Poela či Pidcocka nesmírně složité, medaile ale vzhledem ke kurzu 1,85:1 nemusí být až tak daleko.

A cinknout by to mohlo i v atletice. Ve výborném rozpoložení se zdá být zejména koulař Staněk, ještě jeden „úlet" pak všichni budou přát Báře Špotákové. Co se týče kolektivních sportů, po parádním vystoupení Satoranského a spol. na šampionátu v Číně, těžko půjde opomenout basketbal mužů. Favorité jsou jako obvykle Američané (1,26:1), zázrak v podobě medailového umístění Čechů má hodnotu 20:1.

Naváže Krpálek na Rio?

Konkurenční Chance vypsala kurzy například na to, jestli zabojuje Lukáš Krpálek v kolébce juda a naváže na zlato z her v Riu - 41 % sázkařů s kurzem 7:1 na tiketu věří, že se mu opět povede vyhrát. Na jeho umístění do 2. místa vypsali bookmakeři kurz 4:1.

Čeští basketbalisté se na cestu do Tokia museli rozdělit. Do Japonska odletěla jen část z nich

Sport.cz

Také podle bookmakerů této kanceláře má solidní šanci na vítězství vodní slalomář Prskavec. Na lezce Ondru pak sází drtivá většina českých tipérů.

„Na to, že Česko získá na letní olympiádě alespoň 1 zlatou medaili v tenisu, je aktuálně kurz 2,25. Hlavními želízky v ohni jsou ve čtyřhře Krejčíková se Siniakovou, které v deblu drží druhou a třetí pozici v žebříčku WTA," potvrzuje Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Nejsázenější příležitosti jsou ale u její kanceláře z úplně jiného ranku. Jedná se o mužskou kategorii ve fotbale (hry) Egypt - Španělsko, kde se nejvíce sází na výhru Španělů. V ženském fotbale je to pak Čína - Brazílie a Švédsko - USA.