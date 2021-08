Olympijským vítězem ve skoku do dálky se stal dnes v Tokiu Řek Miltiadis Tentoglu výkonem 841 cm. V mimořádně dramatické soutěži porazil Kubánce Juana Miguela Echevarríu posledním pokusem a jen díky lepšímu druhému skoku. Běh na 100 m překážek vyhrála Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika v čase 12,37 sekundy. Maročan Sufján El Bakkali v běhu na 3000 metrů překážek ukončil keňskou hegemonii, která na olympiádě v této disciplíně trvala od roku 1984. Sifan Hassanová z Nizozemska získala v běhu 5000 metrů první ze tří zlatých, jež si pro Tokio naplánovala.

Echevarría, bronzový medailista z předloňského mistrovství světa v Dauhá, se blýskl už v kvalifikaci skokem dlouhým 850 cm, což by na třech předchozích hrách stačilo na zlatou medaili. Ve finále si formu udržel, ve třetí sérii skočil 841 a už to vypadalo, že naváže na krajana Ivána Pedrosa, který vyhrál v roce 2000 v Sydney.

Jenže lídr letošních tabulek a mistr Evropy Tentoglu, který byl až do poslední série bez medaile, skočil také 841 a lepším druhým pokusem si zajistil zlato. Echevarría, který se při předchozím pokusu zranil, už nedokázal odpovědět. Třetí skončil další kubánský skokan Maykel Massó.

Příznivci atletiky si připomněli podobně dramatický souboj, který se v Tokiu odehrál před třiceti lety na mistrovství světa. V duelu dvou Američanů Mike Powell tehdy porazil Carla Lewise světovým rekordem 895 cm z předposlední série.

Kubánský dálkař Juan Miguel Echevarría během závodu dálkařů na olympijských hrách v Tokiu.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Jejich krajan JuVaughn Harrison po sedmém místě v nedělní výšce nedosáhl na medaili ani v dálce. Jen těsně proklouzl mezi osmičku postupujících, pak se sice zlepšil na 815 cm, ale stačilo to jen na páté místo. Mistr světa Tajay Gayle z Jamajky se nedostal přes osm metrů a nevešel se do užšího finále. Jeho výkon poznamenalo zranění ze sobotní kvalifikace.

"Neuvěřitelná soutěž a neuvěřitelný poslední skok. Od začátku mi to nešlo, ale nakonec se mi přece jen podařilo vytáhnout něco, abych měl medaili," radoval se vítěz. Pro Řecko získal v Tokiu druhé zlato po skifaři Stefanosi Ntouskosovi.

Finálový závod na 100 metrů překážek žen. Třetí zleva vítězná Portoričanka Camacho-Quinnová.

Phil Noble, Reuters

Echevarría neskrýval zklamání. "Není to to, co jsem čekal. Ani výkon není takový. Ale medaile je nakonec dobrá," řekl Kubánec. Dodal, že zranění je bolestivé a neví, jestli ještě letos bude skákat.

Camachová-Quinnová potvrdila, že je letos na překážkách nejlepší. Už v semifinále zazářila časem 12,26, což ji zařadilo na čtvrté místo historických tabulek. Ve finále sice byla pomalejší, ale i tak jasně porazila americkou světovou rekordmanku Kendru Harrisonovou. Třetí doběhla Megan Tapperová z Jamajky.

Camachová-Quinnová získala v Tokiu první medaili pro svou zemi a druhé zlato v historii. To první před čtyřmi lety v Riu de Janeiro vybojovala překvapivá vítězka tenisové dvouhry Monica Puigová.

"Běžela jsem na světový rekord, ale trefila jsem jednu překážku. Všechno má svůj důvod. Ale mám zlato, moje první," připomněla vítězka, že je vůbec poprvé při velké akci na stupních vítězů. Už v Riu de Janeiro patřila k favoritkám, ale v semifinále upadla.

Američanky tehdy obsadily kompletně stupně vítězů, ale Harrisonová mezi nimi nebyla. Právě v roce 2016 vytvořila dosud platný světový rekord, ale na hry nepostoupila z americké kvalifikace. "Minule jsem chyběla a stálo to hodně dřiny dostat se sem a mít medaili. Nemohu být šťastnější," řekla stříbrná překážkářka.

Maročan Bakkali vyhrál běh na 3000 metrů překážek v čase 8:08,90 minuty. Druhý doběhl autor nejlepšího letošního času Lamecha Girma z Etiopie a keňskou čest zachránil bronzem Benjamin Kigen. Keňané v této disciplíně ovládli všechny olympijské závody už od roku 1968 s výjimkou her v Montrealu a Moskvě, které jejich země bojkotovala.

V Tokiu jim ale chyběl Conseslus Kipruto, který počínaje Riem de Janeiro vyhrál všechny velké závody, ale do nominace se nedostal, nejspíš i kvůli osobním problémům. Jeho absenci se nepodařilo nahradit.

Po pomalém začátku se o rostoucí tempo starali etiopští běžci a krok s nimi udržel jen El Bakkali. Po závěrečném vodním příkopu šel nezadržitelně do čela a po stříbru a bronzu z předchozích světových šampionátů si doběhl pro olympijské zlato.

Maročan Soufiane El Bakkali slaví poté, co ukončil na 3000 metrů překážek keňskou hegemonii.

Petr David Josek, ČTK/AP

Hassanová už na mistrovství světa v Dauhá v roce 2019 získala zlatý double, teď si ještě přidala právě závod na pětikilometrové trati. Už ráno postoupila z rozběhu na 1500 metrů, ale pád v úvodu druhého kola, po němž musela dohnat třicetimetrovou ztrátu, ji musel stát hodně sil.

Ve finále na 5000 metrů se držela v závětří a spoléhala na finiš. Ten ji opět nezklamal. Dvě stě metrů před cílem šla do čela a soupeřky jako by se zastavily. Nestačila jí ani Helen Obiriová z Keni, dvojnásobná mistryně světa a stříbrná z Ria de Janeiro. Třetí doběhla Guday Tsegayová, jíž v závěru nepomohla ani rychlost z půlky, na níž startovala na minulých hrách.

Američanka Allmanová vyhrála disk, Perkovičová je bez medaile

Olympijskou soutěž diskařek ovládla v Tokiu Američanka Valarie Allmanová hned prvním pokusem dlouhým 68,98 metru. Závod po dvou sériích přerušil déšť a po návratu do okruhu už ji nikdo nepřehodil. Stříbro získala překvapivě Němka Kristin Prudenzová a bronz mistryně světa z Dauhá Yaimé Pérezová z Kuby. Před pěti lety v Riu de Janeiro Pérezová neunesla tíhu finále a po vyhrané kvalifikaci měla tři neplatné pokusy, to si tentokrát pohlídala.

Američanka Valarie Allmanová slaví.

David J. Phillip, ČTK/AP

Chorvatské diskařce Sandře Perkovičové útok na třetí olympijské zlato v řadě nevyšel. Dvojnásobná světová šampionka a pětinásobná mistryně Evropy skončila bez medaile. Už dříve nechala slyšet, že chce závodit i za tři roky v Paříži i za sedm let v Los Angeles.