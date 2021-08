"Byl to jeden z nejtěžších závodů a asi bych ho ani nedokončil, kdybych neměl motivaci dojít do cíle a ukončit to se ctí," řekl slovenským médiím Tóth. Zejména ve druhé polovině závodu mu postupně docházely síly. "Musel jsem se vyrovnat s tím, že nebudu bojovat o medaili. Jsem zklamaný, ale můžu se podívat každému do očí, že jsem udělal maximum," dodal.

Tóth je mistrem světa z padesátikilometrového závodu v Pekingu 2015 a dvojnásobným vicemistrem Evropy (2014 a 2018). Rok po triumfu na olympijských hrách v Riu de Janeiro čelil podezření z dopingu kvůli nesrovnalostem v biologickém pasu a přišel o start na MS v Londýně, ale byl osvobozen. Na dalším šampionátu v Dauhá závod nedokončil a už po odkladu olympijských her kvůli pandemii koronaviru zvažoval konec kariéry. V cíli závodu v Sapporu ji definitivně uzavřel.