„Jsem rád, že se mi podařilo napodobit úspěchy všech holek," usmíval se dvacetiletý talent, když po 153 minutách úspěšně zvládl boj o druhé kolo. „Pro mě je olympiáda absolutní vrchol. Grandslamy jsou čtyři do roka. Ale olympiáda je normálně jednou za čtyři roky. Jsem z téhle příležitosti absolutně nadšený," neskrýval Macháč.

Vše navíc umocnil fakt, že se o postupovou radost může podělit s přítelkyní Kateřinou Siniakovou. „Jsem moc rád, že tu mám někoho blízkého. Trávíme spolu volný čas. Během roku se vidíme málo, tak mě moc těší, že jsem dostal pro olympiádu šanci," vykládal Macháč. „Jak máme stejný sport, tak se vidíme opravdu hodně. Myslím, že jen málo sportovců zažije něco společného. Je fajn, že můžeme jeden druhému fandit, zajít si na jídlo," přitakala Kateřina Siniaková.

Macháč přiznal, že pohled na tribunu, z níž ho podporovala o pět let starší partnerka, byl vítaným povzbuzením. „Pomáhá to strašně moc. Když se podívám na tribunu, na svůj tým, vždycky to prospěje."

Pár už se přihlásil do mixu. Musí však počkat, jestli se do soutěže dostane. „Nikdy jsme spolu nehráli, ale šlo by o skvělou zkušenost. Navíc ve smíšené čtyřhře je možné úplně všechno. A přitom stačí dva zápasy a hraje se o medaili," přemítal Macháč.