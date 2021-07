Tenista Jean-Julien Rojer je čtvrtým nizozemským olympionikem s pozitivním testem na koronavirus. V Tokiu už do deblové soutěže s Wesleym Koolhofem zasáhli a v sobotu vyhráli, ale místo dnešního čtvrtfinále musel zamířit do izolace na deset dnů.

Podle nizozemských médií byl devětatřicetiletý Rojer ve stejném letadle do Tokia jako jeho tři kolegové, kteří o olympijské soutěže už dříve přišli. skifař Finn Florijn musel odstoupit z regaty po rozjížďce, dalšími jsou skateboardistka Candy Jacobsová a taekwondistka Reshmie Ooginková.

"Bohužel mi dnes ráno lékař zavolal, že můj test je pozitivní. Nevím, co na to říct, je mi to hrozně líto. Netuším, jak k tomu došlo," řekl Rojer, dvojnásobný grandslamový vítěz a majitel 29 titulů ze čtyřhry na okruhu ATP.

ITF statement regarding athlete positive COVID test at the Tokyo 2020 Olympic Tennis Event: pic.twitter.com/bvyefdOwpE — ITF Media (@ITFMedia) July 26, 2021

S Koolhofem byli osmým nasazeným párem, bez boje prošli do čtvrtfinále na jejich úkor Novozélanďané Marcus Daniell a Michael Venus. V Tokiu chtěl Rojer hrát i mix s Kiki Bertensovou. Celkem mají Nizozemci ve výpravě šest členů nakažených covidem-19.