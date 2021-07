Druhým kolem olympijského turnaje doslova prosvištěla. Tenistka Markéta Vondroušová strávila v pondělí na cestě do osmifinále na kurtu 67 minut a Rumunce Buzarnescuové dovolila uhrát jen tři hry. A záhy mohla začít spřádat plány na střet s domácí hvězdou Naomi Ósakaovou, která bude stát v cestě do čtvrtfinále.

„Zápas ale nebyl tak lehký, jak může výsledek nasvědčovat. Já jsem dobře podávala, ale při jejím servisu jsme se dost tahaly. Jsem ráda, že jsem většinu těch bitev vyhrála. A že se mi povedlo urvat poslední hru," oddechla si Vondroušová, která měla v závěru při podání soupeřky tři mečboly, proměnila ale až poslední. „Nechtěla jsem zápas sama dopodávat, to je vždycky nepříjemné," říkala.

Proti Ósakaové se postaví poprvé v kariéře, dobře si ale tenisové kvality soupeřky uvědomuje. „Soupeřka jako soupeřka. Ale samozřejmě je Naomi skvělá hráčka, má čtyři grandslamy. Pro mě to bude nová zkušenost. Ona je víc pod tlakem, já můžu jenom překvapit. Ale chci vyhrát jako v každém zápase," říkala přesvědčivě.

Naomi Ósakaová bude další soupeřkou Markéty Vondroušové.

Patrick Semansky, ČTK/AP

V hlavě už přitom začínala skládat zápasovou taktiku. „Pokusím se ji rozběhat, když budu mít šanci. Bude záležet, jak budu returnovat její skvělý servis. Když jí to jde, krásně se na ni dívá. Zabíjí, co může. Snad to v našem zápase bude jiné," zadoufala.

Vedle singlu bude Vondroušová usilovat po boku Karolíny Plíškové rovněž o postup do čtvrtfinále čtyřhry. V neděli se obě Češky pozitivně naladily rychlou výhrou nad Číňankami Čeng Saj-saj a Tuan Jing-jing a nyní je čekají Brazilky Pigossiová se Stefaniovou. „První zápas byl super. Na to, že jsme předtím spolu debla netrénovaly, jsme hrály výborně. Říkaly jsme si, že na to půjdeme rovnou a uvidíme. A šlo nám to dobře. Kája hraje skvěle zezadu a podává, takže mně se hraje dobře na síti," pochvalovala si někdejší světová čtrnáctka.