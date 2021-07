Objala soupeřku a snažila se ji několika vřelými slovy ukonejšit. Česká tenistka Markéta Vondroušová právě postoupila do semifinále olympijského turnaje v Tokiu, ale místo radosti cítila se zničenou Španělskou Paulou Badosaovou, která středeční čtvrtfinále končila po prvním setu v péči lékařů a boj o postup vzdala. „Nedivím se, že odpadla. Bylo to maso,“ pronesla dvaadvacetiletá Vondroušová s ručníkem přes ramena lokající iontový nápoj.

Čtvrtfinálový zápas jste začínaly hodinu po poledni na přímém slunci. Jak jste výheň na kurtu po včerejších dvou zápasech zvládala?

Bylo to hrozné. Jak jsem hrála v úterý dvouhru pod zataženou střechou a čtyřhru až večer, tak jsem si na to vedro odvykla. Když jsem se šla před čtvrtfinále rozehrát, ještě mě docela bolely nohy. Říkala jsem si, že to bude hrozné. A k tomu jsem cítila, že je strašné vlhko a vedro. Fakt hrozné. Rozehrávala jsem se asi jenom pětadvacet minut a šla jsem se raději schovat dovnitř.

Nechtěla jste riskovat, že se uvaříte ještě před zápasem?

Věděla jsem, že i Badosaová měla včera dva zápasy. My jsme se spolu trošku bavily, když jsme přijely do areálu. Ona říkala, že na vesnici také dorazila pozdě.

S jakou taktikou jste do zápasu vstupovala?

Věděla jsem, že od začátku to bude hrozný boj. V tom vedru je fakt těžké cokoliv vymyslet. Už jenom běhat je strašné, natož vymýšlet něco ve hře. Ale od stavu 1:3 jsem hrála, co jsem potřebovala. Věděla jsem, že když jí budu nahánět, ona nebude moct. Pak jsem si všimla, že si trenérovi posteskla, jak jí bolí nohy. A tak jsem si říkala, že musím hrát každý míč.

V prvním setu jste měly několik výměn na dvacet a více úderů. Neničil vás takový vývoj?

Je jasné, že taková výměna bere strašně moc sil. Můj tenis je založený na pohybu a pro holky je těžké hrát se mnou v šíleném vedru, když na to nejsou zvyklé. Když člověk prohraje dlouhou výměnu, bere to hodně sil. To je fakt hrozné.

Platí, že s ohledem na podmínky rozhoduje každý ždibec síly?

Jo. Je mi samozřejmě líto, že Badosaová skrečovala, takhle nechce nikdo vyhrát. Na druhou stranu je to pro mě dobré, že si odpočinu. Je to v duchu "silnější přežije". Program turnaje je absolutní masakr. Teploty šplhají ke čtyřicítce. Je potřeba zvládnout turnaj hlavou a vyždímat se fyzicky. Je to strašně moc o kondici. Vlastně se nedivím, že Badosaová odpadla. Fakt to bylo maso.

Markéta Vondroušová si zahraje v Tokiu o medaile

Lucy Nicholson, Reuters

Jak jste vnímala okamžik, kdy postupujete do semifinále olympijského turnaje a současně je vedle vás na hranici kolapsu zničená soupeřka?

Já se šla chystat na servis a viděla jsem, že sedí v předklonu mezi doktory a je úplně rudá. Pak říkala, že si musí lehnout. Asi jí bylo fakt šíleně. Kdybychom hráli v osmnácti stupních, tak jsou všichni asi nějak v klidu. Ale tady je to den za dnem, ve čtyřicítkách, to je strašně těžké.

Ještě před odchodem z kurtu jste Badosaovou objala, prohodila k ní pár slov. Utěšovala jste jí?

Řekla jsem jí, že to chápu. Já byla taky hotová. Jen to nedávám tolik znát.

Uvědomujete si už, že vás dělí jediná výhra od medaile z olympijských her?

Moc ne. Ať už to dopadne jakkoliv, tak pro mě jde o super úspěch. Jsem na sebe pyšná. Škoda, že za turnaj nejsou nějaké body... Ale je to olympiáda, něco nového. Moc jsem do Tokia chtěla. Byla jsem rozhodnutá, že pojedu a budu se rvát o každý zápas. Ať už se stane cokoliv, jsem na sebe pyšná. Ještě mám několik zápasů před sebou a budu se snažit, aby to klaplo. I kdyby ne, tak jsem na sebe pyšná, že jsem to takhle zvládla.