Rudisha, který osmistovku vyhrál na dvou předcházejících hrách, byl kvůli vleklým zdravotním problémům jen mezi diváky a musel mít radost z keňského finiše. Do posledního kola vbíhal na první pozici Nijel Amos z Botswany, stříbrný z her v Londýně v roce 2012.

Pak se ale přes něj přehnala většina soupeřů a Korir s Fergusonem Rotichem si rozdělili nejcennější kovy. Třetí doběhl Polák Patryk Dobek, letošní halový mistr Evropy.

Světová rekordmanka Beatrice Chepkoechová z Keni (vpravo) gratuluje Peruth Chemutaiové ke zlaté medaili

Matthias Schrader, ČTK/AP

Ve steeplu po pomalém začátku nasadila ostré tempo Američanka Courtney Frerichsová a africké běžkyně její trhák nezachytily. S náskokem vbíhala do posledního kola, pak jí došly síly a toho využila Chemutaiová, která zvítězila v národním rekordu 9:01,45. Své maximum zlepšila rázem o více než šest sekund.

Frerichsová druhou pozici udržela a čest keňských vytrvalkyň zachraňovala třetím místem opět Hyvin Kiyengová, která byla v Riu de Janeiro stříbrná. Její krajanka světová rekordmanka Beatrice Chepkoechová, která na posledním mistrovství světa vládla na steeplu s velkým náskokem, doběhla až sedmá.

Američanka Emma Coburnová, překvapivá mistryně světa z roku 2017, která se od Ria nikdy nevracela z velkých akcí bez medaile, byla diskvalifikována. Olympijské zlato nemohla obhajovat Ruth Jebetová z Bahrajnu, protože pyká za doping.

Dvaatřicetiletý Nowicki je stálicí hodu kladivem, ale zatím byl věčně třetí. Bronz má nejen z Ria de Janeiro, ale i ze tří posledních šampionátů. Do Tokia však dorazil v životní formě, což ukázal už vítězstvím v kvalifikaci. Ve finále šel do vedení hned prvním pokusem dlouhým 81,16 metru, pak se ještě dvakrát zlepšil až na 82,52 metru. Bylo to potřeba, protože hodně přidali i jeho soupeři.

Jeho krajan Pawel Fajdek má čtyři tituly mistra světa a v tabulkách 62 výkonů přes 80 metrů. Ale olympiáda jako by pro něj byla až do dneška zakletá. V Londýně neměl v kvalifikaci ani jeden platný pokus, nepostoupil do finále ani v Riu. V Tokiu ale pátým pokusem dlouhým 81,53 metru pronikl na bronzovou příčku.

Mezi polský tandem se překvapivě vklínil Nor Eivind Henriksen, který výkonem 81,58 metru přidal více než dva a půl metru ke svému osobnímu maximu. Osmdesátimetrovou hranici přehodil i dvacetiletý Ukrajinec Mychajlo Kochan, což se v jeho věku ještě nikomu nepodařilo, ale stačilo to jen na čtvrté místo.