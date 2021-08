Vrcholné seniorské soutěže objíždí už takřka deset let, přesto po olympijském závodě Adam Sebastian Helcelet bez váhání prohlásil: „Nejtěžší desetiboj v životě. Šílené." Ve dvoudenní bitvě pod pražícím sluncem skončil s 8004 body šestnáctý. Jiří Sýkora byl o příčku za ním se 7943 body.

„Nejhorší byla tyč. Nešla držet, jak byla rozpálená, nepomohlo ani když jsem ji dal do futrálu. Obdivuju všechny, kteří zaskákali dobře," popisoval Helcelet disciplínu, která probíhala po poledni a stínu bylo na Olympijském stadionu pomálu. „Zajímalo by mě, kolik byla pocitová teplota, ale přirůstaly mi nohy do země a bylo strašně těžké je odlepit," přitakával Sýkora.

I v těchto podmínkách padl špičkový výkon, Kanaďan Damian Warner získal 9018 bodů a Roman Šebrle ho na sociálních sítích vítal v devítitisícovém klubu. Patří do něj i Američan Ashton Eaton z USA a současný světový rekordman Francouz Kevin Mayer, v Tokiu stříbrný.

„Když na to někdo má, ukáže to v jakýchkoliv podmínkách. A on byl připravený neskutečně," uznal Helcelet. „Já myslím, že udělá i svěťák," předvídá kanadskému sympaťákovi Sýkora.

Po závodě všichni desetibojaři i se sedmibojařkami, kterým vládla stejně jako v Riu Belgičanka Nafissatou Thiamová, absolvovali čestné kolečko před prázdnými tribunami.

„Moc jsem neviděl smysl děkovat divákům, kteří tu nebyli," přiznal Sýkora, který si kolečko zkrátil přes trávník. „Chtěl jsem si hlavně podat ruku se všemi soupeři a ať mám fotku, protože se jinak nerad fotím, tady jsem to přežil," usmíval se bývalý juniorský mistr světa.

Český desetibojař Jiří Sýkora v dálkařském sektoru.

Morry Gash, ČTK/AP

„To bylo celkově strašně smutný. Na velké akce se těším kvůli divákům, které kromě Götzisu jinde nezažijeme. Na mistrovství světa v Londýně jsme házeli oštěpem před 60 000 diváky, tady od rána do večera prázdno. Ale jsem rád, že olympiáda vůbec byla," uznal Helcelet.