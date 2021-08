Vlajkonošem české výpravy při slavnostním zakončení olympijských her bude oštěpař Jakub Vadlejch, který dnes získal v Tokiu stříbrnou medaili. Oznámila to mluvčí Českého olympijského výboru Barbora Žehanová. Slavnostní zakončení XXXII. letních olympijských her začne v neděli ve 13:00 SELČ.