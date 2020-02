Koronavirus? Olympijské hry v Tokiu budou podle plánu, ujistili pořadatelé

Pořadatelé olympijských her v Tokiu jsou připraveni uspořádat navzdory pokračující epidemii koronaviru soutěže pod pěti kruhy podle původního plánu. Kvůli zdravotním rizikům byla v poslední době v Asii zrušena nebo přeložena řada sportovních událostí, japonští organizátoři ale i nadále počítají se zahájením her 24. července. V březnu by měla v Japonsku odstartovat štafeta nesoucí pochodeň s olympijským ohněm.