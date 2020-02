WHO: Je brzy odhadovat, jestli koronavirus ohrožuje OH v Tokiu

Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje úvahy o ohrožení olympijských her v Tokiu kvůli koronaviru za předčasné. Sportovní megaakce má začít 24. července, což je zatím příliš daleko na to, aby se dalo odhadnout riziko jejich zrušení nebo přeložení. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i pořadatelé v uplynulých týdnech opakovaně ujišťovali, že epidemie s ohniskem v Číně největší sportovní svátek tohoto roku neohrozí.