Varování pro Tokio? V Řecku předčasně ukončili štafetu s olympijským ohněm

Přijali jsme obtížné, ale nezbytné rozhodnutí zrušit zbytek plánované štafety na řeckém území," uvedl Řecký olympijský výbor po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví a Mezinárodním olympijským výborem.

Organizátoři letní olympiády v Tokiu převezmou oheň podle plánu 19. března na stadionu v Aténách, kde se v roce 1896 konaly první novodobé olympijské hry. Diváci tam nebudou mít přístup.

V Japonsku by měla štafeta pokračovat podle připraveného scénáře. V pořadatelské zemi se rozběhne o týden později a do slavnostního zahájení her 24. července má zavítat do všech 47 prefektur.