Členka vedení Japonského olympijského výboru chce odklad OH

Členka vedení Japonského olympijského výboru Kaori Jamagučiová se přidala na stranu těch, kteří by byli pro odložení letních olympijských her v Tokiu. V rozhovoru pro deník Nikkei to zdůvodnila tím, že se vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru sportovci nemohou na vrchol čtyřletého cyklu adekvátně připravit.