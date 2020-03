Přelomové vyjádření, odklad olympiády reálným scénářem. Dokdy má být jasno?

Dosud trval na tom, že plán B neexistuje, a sportovci se mají chystat na olympiádu začínající 24. července. Po nedělním zasedání výkonného výboru MOV ale svoji rétoriku změnil.

„Na rozdíl od řady jiných akcí je případný odklad olympiády komplexní výzvou. Situace, kdy jsou v hotelech zabookovány miliony nocí a musel by se měnit kalendář 33 olympijských sportů, je extrémně náročná," upozornil Bach v dopise adresovaném sportovcům.

„Ale s ostatními zainteresovanými řešíme dopad zdravotní situace po celém světě na konání her včetně varianty odložení," přiznal Bach. Kdy by mělo být jasno? „Pracujeme tvrdě a věřím, že naše diskuse dospěje k závěru v rozmezí čtyř týdnů," vytyčil si šéf olympioniků.

V posledních dnech se mezi zastánce odložení her zařadily olympijské výbory Slovinska, Kolumbie či Norska, přidal se šéf britské atletiky i americký plavecký svaz. Podle agentury Reuters je ve hře odložení v řádu týdnů, o rok i o dva či konání olympiády bez diváků. To ale už dříve označil Mezinárodní olympijský výbor za vyloučené, stejně jako zrušení her.

„To by žádný problém nevyřešilo a nikomu by to nepomohlo. Proto není téma zrušení her na stole," zdůraznil MOV po krizovém jednání své výkonné rady.