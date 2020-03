Olympijské hry v Tokiu v roce 2021? Sportovci to vítají

Olympijské hry v Tokiu se letos v létě kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Japonský premiér Šinzó Abe se dnes s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem dohodl v telefonickém rozhovoru na přeložení her na příští rok. Budou se konat nejpozději v létě 2021 stejně jako paralympijské hry, jež jsou na programu tradičně v dějišti OH po jejich skončení a dnes byly odloženy také.

"Ve světle současných událostí a na základě informací od Světové zdravotnické organizace se prezident MOV a předseda vlády Japonska shodli, že XXXII. letní olympijské hry musejí být přeloženy na příští rok, nejpozději na léto 2021, aby bylo zabezpečeno zdraví sportovců, všech lidí zapojených do OH a mezinárodní komunity," uvedly MOV a organizační výbor tokijských her ve společném prohlášení. Navzdory změně termínu ponesou hry stále oficiální název Tokio 2020.

Nový termín konání OH zatím nebyl určen. "Po dvou hodinách od skončení toho telefonického rozhovoru vám nemůžu dát konečnou odpověď," řekl Bach novinářům. "Proto jsme tvrdili, že potřebujeme alespoň čtyři týdny na vyřešení těchto otázek... a nejsou zdaleka jediné," dodal šéf MOV.

Jisté je, že olympijský oheň v Japonsku zůstane. "Olympijské hry v Tokiu by mohly sloužit jako symbol naděje pro svět během těchto krušných časů a olympijský oheň by mohl být světlem na konci tunelu, v němž se svět nyní nachází. Proto jsme se dohodli, že oheň v Japonsku zůstane," uvedl MOV.

Smutek i úleva

Sportovci, národní olympijské výbory i jednotlivé sportovní svazy přijali rozhodnutí se směsicí smutku, vděku, úlevy a pochopení. Po týdnech spekulací, nejistoty, rostoucích obav i kritiky jsou rádi, že padlo konečné rozhodnutí a všichni mohou začít znovu plánovat. Organizátory nyní čeká mnoho výzev včetně toho, jak zajistit chod celé akce ještě rok a aby byly k dispozici všechna sportoviště a další dějiště i v náhradním termínu.

Odložení her kromě mimořádné výzvy z hlediska logistiky bude představovat i větší finanční nároky pro Japonsko, jež do nich investovalo více než 12 miliard dolarů (310 miliard korun). Hlavní ekonom finanční společnosti SMBC Nikko Securities Džuniči Makino už dříve vyčíslil japonské ztráty v případě odložení her na 670 miliard jenů (přes 155 miliard korun). Kacuhiro Mijamoto z univerzity v Kansai došel k částce o 30 miliard jenů nižší.

Firmy, které jsou partnery Českého olympijského týmu, budou dopady odložení her řešit s Českým olympijským výborem (ČOV). Vyplývá to z jejich vyjádření na dotaz ČTK. Generálními partnery Českého olympijského týmu jsou mimo jiné společnosti Sazka a Toyota. S ČOV je pojí i dlouhodobé projekty, které budou beze změny pokračovat.

"Sazka je hlavním partnerem českého sportu a odložení olympijských her 2020 na tuto skutečnost nemá zásadní vliv. Nadále chceme pokračovat v našich projektech k rozhýbávání českých dětí, v současnosti se ale plně věnujeme pomoci v boji proti koronaviru. Dopady na spolupráci Sazky a Českého olympijského týmu nejsou prioritou těchto dnů," řekl dnes ČTK mluvčí firmy Václav Friedmann.

Mluvčí Toyoty v ČR Jitka Jechová uvedla, že v souvislosti s posunem olympiády na příští rok se logicky posouvají i některé projekty či akce přímo na ni navázané, zejména olympijská reklamní kampaň nebo partnerství olympijských parků v ČR. Posun akcí očekávají i další firmy.

Mezi oficiální partnery Českého olympijského týmu patří například společnosti ČEZ, Plzeňský Prazdroj nebo Lesy ČR. Zatímco Prazdroj má podle mluvčího Zdeňka Kováře aktuální smlouvu podepsanou do roku 2024, ČEZu končí v letošním roce. "Protože součástí protiplnění je i prezentace společnosti při příležitosti olympijských her, budeme o tomto s ČOV jednat, stejně tak jako o spolupráci na další období," řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Koronavirem se podle aktuálních údajů nakazilo ve 194 zemích světa více než 394 000 lidí, nemoci COVID-19 jich přes 17 000 podlehlo. Snaha o zastavení šíření viru vedla k velkým cestovním, komerčním a společenským omezením, jež výrazně ovlivnila i přípravu mnoha sportovců. Vzhledem k rušení kvalifikačních akcí je podle údajů MOV zaplněno jen 57 procent z 11 tisíc míst ve všech 33 sportovních odvětvích, která na hrách budou.

Olympijské hry se měly v Tokiu konat od 24. července do 9. srpna. Odloženy budou poprvé za 124 let své existence. Hry se neuskutečnily ve válečných letech 1916, 1940 a 1944, v době studené války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.