Volání z Tokia: Ani roční odklad her nemusí stačit

Čísla a realita varují. Pořadatelé netají starosti. S pokračujícím šířením koronaviru v Japonsku se šéf organizačního výboru OH v Tokiu Toširo Muto obává, že ani roční odklad her nemusí stačit. Letos přitom pořadatelé i přes naléhání sportovního světa dlouho živili naděje, že by se akce mohla uskutečnit v původním termínu.