Pořádat OH bez vakcíny na covid-19 by bylo složité, tvrdí lékař

"Neříkám, zda by Japonsko mělo nebo nemělo organizovat olympiádu, ale bude to těžké, pokud nebude vyvinuta efektivní vakcína," řekl Jokokura na tiskové konferenci. "Doufám ale, že vývoj vakcíny a léků půjde co nejrychleji," dodal.

Japonská vláda a Mezinárodní olympijský výbor se před měsícem dohodly na přeložení OH v Tokiu na příští léto. Japonští organizátoři několikrát zdůraznili, že 23. července až 8. srpna 2021 je nejzazší termín pořádání her: pokud by se OH za rok v létě konat nemohly, musely by být zrušeny. Dnes to zopakoval šéf organizačního výboru Joširo Mori pro deník Nikkan Sports.

Ačkoli nový termín her je více než rok vzdálen, někteří experti už varovali, že ke zvládnutí celosvětové zdravotní krize nemusí tato doba stačit. O nutnosti mít před pořádáním globální akce typu OH efektivní vakcínu hovořili v minulých týdnech například přední světová viroložka Devi Sridharová z univerzity v Edinburghu či její japonský kolega Kentaro Iwata.

V Japonsku je aktuálně do 6. května vyhlášen stav nouze. V ostrovní zemi se dosud objevilo 13 576 potvrzených případů nákazy koronavirem a s nemocí covid-19 zemřelo 389 lidí. Šéf lékařské asociace ale varoval, že zvládnutí epidemie v Japonsku nebude pro pořádání her stačit. "Pokud dostaneme nákazu pod kontrolu jen v Japonsku, i tak bude složité olympiádu uspořádat, když pandemie neskončí na celém světě," uvedl Jokokura.