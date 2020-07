Bach se bude v roce 2021 ucházet o opětovné zvolení do čela MOV

Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach na online zasedání MOV uvedl, že se bude v roce 2021 ucházet o opětovné zvolení do čela olympijského hnutí na další čtyři roky. Šestašedesátiletý německý funkcionář řídí jednu z nejvýznamnějších světových sportovních organizací od roku 2013.

"Pokud to budete vy, členové, chtít, jsem připraven absolvovat druhé období ve funkci prezidenta MOV a pokračovat další čtyři roky ve službě vám a olympijskému hnutí, což dělám s velkou láskou," řekl Bach členům olympijského výboru během 136. zasedání MOV, jež se vzhledem ke koronavirové pandemii koná virtuálně.

Bachovi v roce 2021 vyprší jeho úvodní osmileté funkční období. Podle regulí MOV může být následně zvolen už jen na čtyři roky. Že se o ně bude Bach ucházet, bylo očekávané.

Bývalý elitní šermíř, jenž získal zlato na OH 1976 v Montrealu a rok nato titul mistra světa, byl od roku 1981 členem komise sportovců MOV. O deset let později se stal Bach řádným členem a v roce 1996 byl zvolen do výkonného výboru. V roce 2013 nahradil v čele MOV Belgičana Jacquese Roggeho.

Za svého dosavadního působení ve funkci prezidenta zahájil Bach reformní proces pro volbu a pořádání OH s názvem Agenda 2020, čelil ale také krizím. K nim patřil především ruský dopingový skandál a manipulace s dopingovými vzorky v oficiálních laboratořích během zimních olympijských her v Soči 2014.

Nejnovější výzvu představuje aktuální koronavirová pandemie, jež vedla k bezprecedentnímu odložení OH v Tokiu z letošního léta na rok 2021. Nyní se MOV pokouší pomoci japonským organizátorům vyrovnat se s komplikacemi způsobenými změnou termínu a hry zachránit. "Jsme sportovci a snažíme se dávat do všeho maximum. V minulých měsících jsme to ukázali," řekl optimisticky směrem k budoucnosti Bach.