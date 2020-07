Drsný účet za odklad olympiády. Češi čekají dvacet milionů, v Japonsku sčítají miliardy

Ve středu začne sportovní svět odpočítávat rok do startu olympijských her v Tokiu. Už podruhé, a s vírou, že tentokrát pandemie koronaviru akci, která si ponechala název Tokio 2020, nezastaví. Jak se na nový termín her připravují čeští sportovci? Podívejte se v následujícím videu.

Roční odklad her přinesl naději, že mnozí sportovci o svůj vrchol nepřijdou, ale také značné náklady.

Odhadují se mezi dvěma a osmi miliardami dolarů (46 až 186 miliard korun), z nichž většina jde na vrub organizátorů, Mezinárodní olympijský výbor (MOV) vypomůže 800 miliony dolarů. A tak není divu, že nadšení Japonců pro pořádání her alespoň podle průzkumů vyprchává.

Maskot olympiády v Tokiu.

Michal Kamaryt, ČTK

Náklady Českého olympijského výboru vzrostou zhruba o dvacet milionů korun. „Kdybychom chtěli chystat akce jako v původním plánu, bylo by to ještě víc, ale musíme šetřit. Český dům i další doprovodné akce v Tokiu plánujeme v menším rozsahu,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

MOV už opustil svoji rétoriku z letošního jara, že žádný plán B neexistuje, a chystá několik variant podoby her, které chce prezentovat na podzim. „Od té ideální v plném formátu až po ty s řadou bezpečnostních opatření, dokud bude ještě pořádání her dávat smysl,“ přibližuje Kejval, který je i členem MOV.

Mohla by olympiáda proběhnout i bez diváků? Kejval si to umí představit. „Je to můj názor, který není rozhodující. Na sportovištích hry sleduje asi šest milionů diváků, u televizí zhruba tři miliardy. Musíme myslet i na ně, a hlavně na sportovce, kteří mají často jedinou šanci na olympijský start. Bylo by to nešťastné, bez diváků sport nemá atmosféru a byla by to ta nejhorší varianta kromě té zrušit hry úplně,“ říká Kejval.