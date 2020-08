V Tokiu odstranili obří olympijské kruhy, kvůli údržbě

Obří olympijské kruhy ve čtvrtek zmizely z přístavu v Tokiu, kde posledních sedm měsíců propagovaly letní olympijské hry naplánované na tyto dny. Panika není na místě. Organizátoři je odstranili kvůli údržbě a plánují je vrátit na místo v prosinci. To už by mělo být jasnější, zda bude možné tento sportovní svátek uspořádat alespoň v náhradním termínu na přelomu července a srpna 2021.

Dnes by byl čtrnáctý olympijský den. Olympiáda ale byla v březnu odložena a patnáct metrů vysoké a přes 32 metrů dlouhé kruhy na místě nevydržely. Organizátoři je plánují vyčistit a nechat projít bezpečnostní kontrolou, než je koncem roku vrátí zpět. "Je poněkud smutné, že nebudou čtyři měsíce vidět. Ale beru to pozitivně, že budou čisté a bezpečně udržované, až se vrátí," řekl agentuře Reuters zástupce tokijské radnice Acuši Janašimizu.

V prosinci, až budou kruhy znovu na místě, by mohl být osud tokijské olympiády jasnější. Objevují se totiž pochybnosti, zda roční odklad bude stačit. Výkonný ředitel organizačního výboru Toširo Muto v nedávném rozhovoru pro Financial Times připustil, že globální krize způsobená nemocí covid-19 by za rok ještě nemusela být zažehnána, ale hry by se podle něj měly uskutečnit i s koronavirem.

Pořadatelé pracují na řadě scénářů a připravují zjednodušené hry, aby pokud možno minimalizovali finanční ztráty. Ty budou v každém případě obrovské, odhadují se řádově na miliardy dolarů. Nový olympijský rozpočet by měl být k dispozici v říjnu.