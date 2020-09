Šéf MOV Bach nevyloučil karanténu pro sportovce na OH v Tokiu

Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach nevyloučil karanténu pro sportovce na olympijských hrách v Tokiu. Plány na jakákoliv opatření pro odloženou olympiádu, která by se měla uskutečnit na přelomu července a srpna příštího roku, ale považuje za předčasné. Situace kolem šíření koronaviru se vyvíjí tak rychle, že není možné předpovídat, jak bude vypadat svět v létě 2021.

Japonský ministr sportu Seiko Hašimoto se nedávno nechal slyšet, že by se hry měly konat "za každou cenu", viceprezident MOV John Coates zase řekl, že hry se uskuteční s covidem, nebo bez něj. Japonská veřejnost je ale podle posledních průzkumů o poznání skeptičtější: jen 24 procent respondentů se v posledním průzkumu vyjádřilo pro konání OH v létě 2021.

Šéf MOV nehodlá dělat ukvapené závěry. "Je příliš brzy na poskytnutí konkrétní odpovědi, jaký bude scénář a přístup pro tokijskou olympiádu. Nevíme, jak bude svět vypadat zítra, takže od nás nemůžete očekávat, abychom věděli, jak bude vypadat za 316 dní," uvedl Bach v rozhovoru pro server yahoo!sports.

Budou ale podle něj potřeba oběti a kompromisy všech zúčastněných. "Jestli bude potřeba karanténa pro všechny účastníky, aby se zajistilo bezpečné prostředí, tak se bude muset chodit do karantény. Musíme připravit spoustu scénářů, aniž bychom věděli, jaké prostředí bude. Zvažuje se dodržování odstupů a je mnoho dalších otázek," přemítal Bach.

Vakcína? Nebude to zázračná pilulka

Vedení světového olympismu sleduje vývoj rychlejších testů i vakcíny. "Všechno to bude hrát roli, ale nebude to zázračná pilulka," poznamenal. Velké sportovní události se rozbíhají navzdory pokračující pandemii. Hraje se NBA a NHL, dohrál se minulý ročník fotbalové Ligy mistrů a Evropské ligy, tenisté mají grandslamové US Open, cyklisté jedou Tour de France, atleti závodí na mezinárodních mítincích včetně Zlaté tretry.

Hygienická opatření na těchto akcích MOV sleduje a snaží se od organizátorů poučit, i když to za rok možná úplně nevyužije. "V tomhle nejistém světě jsem si jistý jen jednou věcí a to je, že svět v červenci a srpnu 2021 bude jiný než dnešní svět. Jen nevíme, jakým směrem. Bohužel nemůžete přenést současnou zkušenost na organizaci olympijských her, které budou za rok," řekl.

Za bezprecedentní odložení olympijských her zaplatí MOV 800 milionů dolarů, tedy 20,5 miliardy korun. Mnohem vyšší dodatečné náklady ponesou japonští pořadatelé. Tamní odhady hovoří o částce přesahující dvě miliardy dolarů (45 miliard korun).