Připravoval bych plány na zrušení, radí Tokiu někdejší organizátor her

Někdejší výkonný ředitel organizačního výboru olympijských her v roce 2012 v Londýně Keith Mills by se v situaci pořadatelů tokijské olympiády připravoval na její zrušení. Koronavirová situace ve světě se totiž stále neuklidňuje. Mills v rozhovoru pro BBC dodal, že japonským pořadatelům situaci vůbec nezávidí.

Odložené olympijské hry by měly začít 23. července, ale koronavirus se stále masivně šíří a očkování postupuje jen pomalu. Velké sportovní akce se za přísných opatření konají, ale olympijské hry mají několikanásobně větší rozsah. Chystá se na ně přes 10 000 sportovců z více než dvou stovek zemí. "Kdybych byl v roli organizačního výboru v Tokiu, a díkybohu nejsem, připravoval bych plány na zrušení," uvedl Mills.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV), organizační tým i japonský premiér Jošihide Suga opakovaně ujišťují, že se olympiáda uskuteční. Pracuje se na scénářích, jak hry uspořádat bezpečně. Podle Millse se hraje o čas. "Jsem si jistý, že mají plány na zrušení, ale myslím, že to nechají na poslední chvíli, pokud by se situace dramaticky zlepšila a očkování postupovalo rychleji. Je to těžká situace, nechtěl bych být v jejich pozici," doplnil Brit.

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe, který byl v čele organizačního výboru londýnské olympiády, si nemyslí, že by olympiáda v Tokiu byla zrušena. Je ale přesvědčen, že to pro organizátory bude mimořádná výzva a hry budou jiné než obvykle. Ze všech zemí na světě je podle něj právě Japonsko schopné takový úkol zvládnout. "Jako šéf sportovní federace jsem opravdu vděčný, že se s tím potýká právě Japonsko a ne nějaké jiné země, které mi přišly na mysl. Jsem si jistý, že tam budeme," dodal.

Loňské nepříjemné zkušenosti ukázaly, že na rozhodnutí je ještě čas a že zvrat může přijít náhle. Před rokem byl 12. března zapálen v Řecku olympijský oheň a Japonci i MOV ujišťovali, že hry se uskuteční. Čím dál častěji se ale ozývaly nesouhlasné hlasy ze strany sportovců, Kanaďané na hry odmítli poslat svůj tým a proti olympiádě se postavila i japonská veřejnost. MOV a pořadatelé proto 24. března 2020 oznámili, že se hry uskuteční až v roce 2021. Letos je proti OH zatím především japonská veřejnost, v posledním průzkumu se 80 procent respondentů vyjádřilo proti jejich konání letos v létě.