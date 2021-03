MOV upřesnil, že čínská vakcína pro olympioniky nebude celosvětově

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dnes upřesnil, že nabídka čínské vakcíny proti koronaviru pro účastníky olympijských her v Tokiu a zimní olympiády 2022 v Pekingu se týká jen zemí, kde je tato látka povolená a používá se. Na začátku třetího dne on-line zasedání MOV to uvedl jeho ředitel James Macleod. Doplnil tak čtvrteční vyjádření prezidenta MOV Thomase Bacha, který o žádných vybraných státech v souvislosti s čínskou nabídkou nehovořil.

Čína, kde pandemie na konci roku 2019 začala, vyváží vakcíny Sinovac a Sinopharm. Nedávný průzkum agentury AP ukázal, že už prodala půl miliardy dávek do více než 45 zemí. Sinopharm se používá v řadě blízkovýchodních států včetně Spojených arabských emirátů.

V Evropě ho schválilo Maďarsko, ale tento přípravek nemá certifikaci Evropské unie, takže se mu většina evropských států vyhýbá. V Česku ho prosazuje například prezident Miloš Zeman, ale ministr zdravotnictví Jan Blatný s používáním neschválených vakcín nesouhlasí.

Vzhledem k rozporuplnému hodnocení čínské vakcíny čtvrteční Bachova slova vyvolala okamžité reakce. Například pořádající Japonsko pro své sportovce čínskou vakcínu využít nehodlá, protože ji ještě neschválilo.

"Přijímáme rozsáhlá protiepidemická opatření pro hry v Tokiu, abychom umožnili účast bez očkování. Na našem přístupu, že vakcinace nebude nezbytná, se nic nezměnilo," uvedla ministryně pro olympijské hry Tamajo Marukawová.

Tempo očkování se liší

MOV s denním zpožděním ujistil, že neplánuje čínskou vakcínu nabízet v zemích, které ji neschválily. Tato nabídka se podle Macleoda vztahuje jen na národní olympijské výbory států, kde už je zavedena.

Tempo očkování v jednotlivých zemích se liší a především z toho také vyplývá, jestli státy poskytují očkování i špičkovým sportovcům, kteří bývají v prioritách až za rizikovými skupinami a zdravotníky.

"Významný počet olympijských výprav už byl naočkován," poznamenal bez bližších podrobností Bach. MOV usiluje o to, aby očkování získalo co nejvíce účastníků. Přispělo by to k bezpečnému průběhu OH, které musely být kvůli koronaviru o rok odloženy.