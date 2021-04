Nakažené sportovce čeká na OH v Tokiu izolace v hotelu

Pořadatelé olympijských a paralympijských her v Tokiu plánují izolovat sportovce, kteří budou mít pozitivní test na koronavirus a jen mírné nebo žádné příznaky, v hotelu. Podle agentury Kjódó bude vyčleněn hotel s kapacitou 300 pokojů v blízkosti olympijské vesnice.

New York Times

Nakažení sportovci a funkcionáři, kteří nebudou potřebovat hospitalizaci, by měli v karanténě v hotelovém pokoji, kde o ně bude kompletně postaráno, strávit desetidenní karanténu. Do hotelu by měla pozitivně testované přepravovat třicítka speciálních vozů.

Podle plánovaných opatření proti šíření koronaviru budou sportovci na olympijských hrách testováni každé čtyři dny. Agentura Kjódó ale naznačila, že frekvence odběrů se podle situace může ještě zvýšit.

Tokyo Olympic organisers to secure 300 hotel rooms for athletes with COVID-19



V japonské metropoli Tokiu se totiž zhruba tři a půl měsíce před začátkem odložené olympiády znovu chystá zostření opatření kvůli rostoucímu počtu nových případů covidu-19. Od pondělí mají podle tamních médií začít platit po dobu jednoho měsíce přísnější podmínky. Začátek her je naplánován na 23. července.