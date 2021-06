Zapíše se do historie? Dvanáctiletý zázrak se kvalifikoval do Tokia

Mezi absolutní elitou válcuje jednu soupeřku za druhou. Britská skateboardistka Sky Brownová se díky postavení ve světovém žebříčku kvalifikovala na olympijské hry do Tokia. Vše musí ještě posvětit olympijští úředníci, podle všeho to má být už ale jen formalita. Jako dvanáctiletá sportovkyně se dívka stane historicky nejmladší olympioničkou Velké Británie. Tak jako tak se zapíše do historie. Pokud dosáhne na medaili, tak také nesmazatelným písmem. To stejné platí o dvanáctileté Japonce Kokoně Hirakiové, jezdkyň mladších 15 let bude ale v japonské metropoli mezi závodnicemi víc.