Tokijští organizátoři zvažují zákaz alkoholu v olympijské vesnici

Organizátoři olympijských her v Tokiu zvažují, že ve veřejných prostorech v olympijské vesnici nepovolí podávat alkohol. Na pokojích ho ale zakázat nemohou. Definitivně o případném zákazu pořadatelé rozhodnou do konce měsíce.

Tokio a velká část Japonska je kvůli šíření koronaviru minimálně do 20. června ve stavu nouze. Mnoho restaurací a barů musí brzy zavírat a nesmí se v nich prodávat alkohol. Pokud by stav nouze během olympiády trval, na místní obyvatele by podle agentury AP nepůsobilo moc dobře, kdyby viděli sportovce bavit se s alkoholem v olympijské vesnici, zatímco oni sami by si něco podobného dopřát v restauraci nemohli.

Proto organizátoři uvažují o zákazu alkoholu v jídelnách a dalších veřejných prostorech vesnice, kde najde dočasný domov 11 000 olympioniků a 4400 paralympioniků. "Pokud by ale pili ve svých pokojích, je to totéž, jako kdybychom my pili ve svých domovech. To zakázat nemůžeme. Je to nepředstavitelné," uvedl na dnešní tiskové konferenci výkonný šéf organizačního výboru Toširo Muto.

Ten dnes zároveň oznámil, že sportovci, ale i zástupci médií a další účastnící her, budou muset podepsat dokumenty, v níž povolí organizátorům sledovat jejich pohyb pomocí GPS v mobilních telefonech. Sportovci budou kvůli koronaviru uzavřeni v "bublině" olympijské vesnice a očekává se, že tam zůstanou, případně budou v obdobné "bublině" na sportovištích.

"Nebudeme monitorovat jejich pohyb neustále, kvůli tomu to není. Pokud by ale došlo k nějakým nejasnostem týkajícím se jejich aktivity, budeme to moci pomocí GPS prověřit," uvedl Muto.