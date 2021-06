Hejnové se start v Tokiu rozplývá

Po skifaři Ondřeji Synkovi se smráká nad účastí v olympijském Tokiu dalšího českého esa. Překážkářka Zuzana Hejnová svoji účast definitivně nevzdala, ale čas do zahájení her nemilosrdně ubíhá a dvojnásobná mistryně světa stále není schopná běhat naplno po ovále.

Bronz z olympijského Londýna 2012 ji nakopl k nejúspěšnějšímu období kariéry a triumfům na dvou světových šampionátech, před pěti lety v Rio de Janeiru skončila těsně pod stupni vítězů. Ve 34 letech toužila ještě jednou zabojovat pod pěti kruhy o finále, ale zdravotní trable se letos kupí.

„Nejdřív mě trápila záda, teď achilovka. Trénovala jsem tvrdě celou zimu i jaro, ale momentálně to nemůžu prodat,“ povzdechla si svěřenkyně Dany Jandové. Svoji hlavní trať běžela naposledy na Diamantové lize ve Stockholmu vloni v srpnu, letos ještě v žádném závodě nevyběhla.

Limit Světové atletiky má splněný už z roku 2019, letos by podle pravidel Českého atletického svazu měla limit potvrdit časem 57,95 s, což by za normálních okolností pro ni nebyl problém. „Jenže teď nemůžu běhat, po pravdě se mi i špatně chodí. Mrzí mě to, napadají mě i jiné výrazy,“ přiznala na sociálních sítích.

Na plnění limitů zbývá poslední týden a Hejnová není mezi přihlášenými na mistrovství republiky, které proběhne o víkendu ve Zlíně. Teoreticky by od svazu mohla dostat divokou kartu, když mezinárodní kritéria splněna má. Ale aby do Tokia odcestovala, musel by se její stav takřka zázračně zlepšit.

„Může se stát všechno, je to souboj s časem,“ ještě se nevzdává. V minulosti se dokázala už několikrát vyhrabat z velkých zdravotních trablů a vrátit se ve vrcholné formě. Jenže rozběh čtvrtky překážek je na olympiádě na programu už 31. července.

„Neříká se mi to lehce, ale pojedu jen v případě, že budu vědět, že mám šanci důstojně reprezentovat Českou republiku,“ má jasno, že „na výlet“ by do Japonska necestovala. „Držte mi palce, brzo se ozvu, jak to se mnou vypadá,“ vzkázala fanouškům.