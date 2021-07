"Dal jsem jasně najevo, že i hry zcela bez diváků jsou jedna z možností," citovala japonského premiéra Jošihideho Sugu agentura AP. "Podnikneme nezbytné kroky s ohledem na to, že naprostou přednost má bezpečnost a ochrana obyvatel," dodal politik.

V nejvíce postižených prefekturách platí i po skončení nouzového stavu některá omezení, jež se týkají například otvírací doby restaurací či podávání alkoholu. Opatření by měla skončit 11. července, po nárůstu nových případů z posledních dní se ale úřady přiklánějí k jejich prodloužení. V úvahu připadá pode agentury Reuters i obnovení nouzového stavu v Tokiu, kde ve středu přibylo 714 nakažených.

Rozhodnutí by mělo padnout do 8. července, kdy by měl do Japonska přicestovat předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Kvůli pokračující pandemii, která si vynutila odložení her o jeden rok, zůstávají hranice země stále uzavřené, do Tokia tak nesmějí žádní fanoušci ze zahraničí. Podle současných pokynů se stadiony a haly budou moci zaplnit na padesát procent kapacity, přičemž maximem bude návštěva 10.000 lidí. Olympijské hry začnou 23. července.