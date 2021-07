Dlouhý přesun na Dálný východ v neděli čekal české bazénové plavce. Osmička nominovaných závodníků absolvuje podobně jako rychlostní kanoisté či veslaři aklimatizační kemp v prefektuře Kóči a do olympijského Tokia se přesune den před pátečním slavnostním zahájením her. Potřetí v řadě zažije atmosféru her i nejzkušenější česká reprezentantka Simona Kubová.

Kubová si nese vzpomínky na elektrizující atmosféru her v Londýně i roztančené Rio. Co přinese o rok odložená olympiáda v Tokiu ve stínu pandemie koronaviru? „Bude to jiná olympiáda, ale také bude mít něco do sebe," přemítala před nástupem do letadla.

„Myslím, že už jsme si za ten rok a půl na fungování v bublinách zvykli a v Japonsku to snad bude probíhat obdobně. Mám jen trochu strach z covidových místností pro pozitivně testované, které vypadají jako vězeňské cely. Snad je nebude nikdo z českého týmu muset vyzkoušet," podotkla s úsměvem brzy třicetiletá závodnice.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Elitní znakařka v minulém týdnu trénovala v pražském Podolí, o víkendu pak zaskočila do Chomutova. A soustředění zakončila v rodném městě poněkud netradičně - v jednodráhovém 25metrovém bazénu na zahradě. „Chomutovský bazén je až do února v rekonstrukci, tak jsem hledala alternativu, abych splnila tréninkový plán. A našla jsem útočiště u tátova lékařského kolegy," vysvětlovala se smíchem Kubová.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Na cestu do Japonska pak přibalila jako talisman slona od babičky a v hlavě už spřádala plány na aklimatizaci. Plavci se totiž kromě časového posunu budou přeorientovávat i na obrácený program závodů s večerními rozplavbami a dopoledními finálovými bloky. „Přizpůsobíme tomu tréninky v Kóči. Vlastně je to ale pro nás i lepší, protože odpoledne se člověku plave líp,“ poznamenala nejzkušenější česká plavkyně ve výpravě.

A jaké si pro Tokio vytkla cíle? „Letos neplavu úplně optimálně, i když se to snad zlepšuje. Chtěla bych se přiblížit osobnímu rekordu a semifinále by bylo obrovským úspěchem,“ dodala Kubová.