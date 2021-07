"Jde o člověka, který přichází do přímého kontaktu s atlety a pracuje s nimi," řekl k obavám hlavní lékař australské olympijské výpravy David Hughes. "Je to další důkaz systematické práce a pečlivého plánování atletického svazu. Šlo o další test, který provedli, i když nemuseli. My jsme to po nich nežádali," uvedl.

"Covid nemá nohy, nemůže se přenášet, pokud se lidé nepohybují. Postupovali správně. Všem řekli, ať zůstanou zavření, dokud se to nevyřeší," dodal ke krátké karanténě, která přípravu atletů nijak výrazně nenarušila. Australský tým má dorazit do Tokia 26. července, atletické soutěže začnou o čtyři dny později.

Austrálie vsadila v boji s koronavirem na uzavření hranic a přísná opatření, která se v zemi v posledních dnech ještě zostřují.