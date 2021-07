„Pro mě je to velká úleva," přiznala pětadvacetiletá Drahotová, která by tak nyní mohla startovat i na olympijských hrách, pokud se do Sappora, kde proběhnou chodecké soutěže, rozhodne odcestovat. Česká výprava tak může mít 116 členů.

„Děkuju rodině, fanouškům a všem, kteří mi věřili. Pro mě je důležitá pravda, svědomí mám čisté. Nedopovala jsem a nic jsem neporušila," prohlásila atletka.

Podle komisařů odhalil test užití látky ze skupiny anabolik. „Disciplinární komise konstatovala, že Anežka Drahotová prokázala, že tyto změny nejsou způsobeny vnikem zakázané látky do jejího těla, když vnikly přirozenou cestou na základě změny stravovacích návyků a změny zdravotního stavu," prohlásil předseda komise Miroslav Ševčík.

Inkriminovaný vzorek pocházel z 31. července 2018, krátce před evropským šampionátem v Berlíně. „Bylo konstatováno, že sportovec, ale i posudky endokrinologů a odborníků z VŠCHT prokázali neexistenci zavinění nebo nedbalosti, a z toho důvodu není uložen žádný zákaz činnosti, který by jinak připadal v úvahu," vysvětlil rozhodnutí.