"Do všeho jdu na sto procent, i do soubojů v tréninku. Byla to hloupá smůla. Je to k naštvání, pro mě i pro tým," řekla nizozemským médiím Spitseová, jež reprezentaci pomohla v roce 2017 k triumfu na mistrovství Evropy a před dvěma lety k postupu do finále mistrovství světa.

Medailové kandidátky Nizozemky vstoupí do olympijského turnaje středečním zápasem skupiny F v Mijagi proti Zambii.