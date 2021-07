Německý čtyřkajak musí před startem na olympijských hrách v Tokiu řešit komplikaci. Při překládce v Lucemburku na cestě do dějiště her byla zničena závodní loď, s kterou chtěli rychlostní kanoisté útočit na zlato. Nyní musí favorizovaná německá posádka doufat, že se do Tokia povede přivést náhradní.