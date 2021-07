Spojení lanem je pro lezce nejen bezpečnostní pojistkou, ale rovněž symbolickým poutem. V případě světového esa Adama Ondry a jeho přítelkyně Ivy Vejmolové se ale stalo poutem životním. A vůbec by nebylo špatné, kdyby na září plánovaná svatba byla po olympijských hrách v Tokiu rovnou zlatá.

"A tamhle by to mohlo jít dál." Adam Ondra ukazuje Ivě Vejmolové cestu Perfecto Mundo.

Adamova biografie nese název Lezec tělem i duší. Je to přesná charakteristika, Ivo?

Iva Vejmolová: Stoprocentně. Lezení je spojeno se vším v Adamově životě od probuzení a možná i ve spánku. Každý den je s lezením spojený, ať už jde o výkon, cíle nebo pouhé pocity. Současně Adama ovlivňuje v tom, kam směřuje.

Nemá Adam tendenci provádět ve spánku lezecké pohyby? Nedělá třeba svou pověstnou „kozí nohu"?

Iva: Řekla bych, že spí velmi klidně. I když myslím, že se mu o lezení někdy zdá a někdy ho probudí nějaká noční můra.

Adam Ondra 28 let 4x mistr světa ve sportovním lezení (3x lezení na obtížnost, 1x bouldering), 1x mistr Evropy a 3x mistr republiky v lezení na obtížnost

Adam Ondra: Problém je, že si ráno obsah snů nepamatuju. Vím, že jsem se prudce probudil, ale nemyslím si, že by to bylo pocitem z nějaké lezecké situace, třeba že bych lezl sólo bez lana a vyklouzl mi z prstů chyt, nebo že jsem na závodech a těsně před koncem cesty mi smekla noha. Přitom právě tyhle situace jsou realistické a dokázal bych si představit, že můžou člověka ve snu děsit. Naštěstí se to ale neděje.

Důvěra v jističe je v lezení základním atributem. Adam Ondra a Iva Vejmolová na skalách ve francouzském Brianconu.

Adam Ondra archiv, autor Petr Chodura

Lezení má punc extrémního sportu. Jak se s nebezpečím vyrovnávají spolulezci a partneři v jednom?

Adam: Často se vzájemně jistíme a přijde mi, že pro jističe je to těžší než pro lezce. Člověk na prvním konci lana v nebezpečnější cestě cítí, jestli má situaci ve svých rukách. Jistič má proti tomu odpovědnost, nejen že nesmí pustit prvolezce na zem, současně ale může špatným jištěním zkomplikovat postup vzhůru. Já se třeba při jištění bojím víc než při lezení. A zároveň Ivě nezávidím, že mě musí jistit. Je mezi námi váhový rozdíl, takže když spadnu, vystřelím jí do vzduchu. A to může být nebezpečné.

Iva: Já se bojím dost a často. Adam svým mentálním nastavením jede na pomyslné hraně, rád riskuje, baví ho adrenalin. Já jsem pravý opak, rodiče mě vedli spíš k opatrnosti. Ze začátku našeho vztahu pro mě bylo brutálně psychicky náročné zvládat některé situace a nejenom při lezení. I teď bývám někdy naštvaná. Jak říkal Adam, jističovi se situace špatně odhaduje, když má lezce třeba čtyřicet metrů nad hlavou a neví, kam ho lano může při zachycení pádu vymrštit. Mnohokrát jsem se takhle někde narazila o skálu, nebo mě Adam omlátil nohama, když spadl na začátku cesty. Ale myslím, že jsme už vybalancování. Pomáhá mi vědomí, že jsou situace, které nemůžu ovlivnit.

Iva Vejmolová 26 let 3x mistryně republiky v lezení na obtížnost, v současnosti působí v trenérském týmu reprezentace ve sportovním lezení

Adam nicméně během lezení působí, že má riziko vždycky plně pod kontrolou, a přiznává, že třeba extrémní sóla bez lana ho nijak nelákají...

Iva: Jsem ráda, že Adam do extrémů nechodí. Tohle bych asi nebyla schopná zvládat. Čekat, jestli se vrátí, nebo ne.

Adam: My se v tomhle dobře doplňujeme. Může se zdát, že mám všechno pevně v rukách, ale při lezení je nejnebezpečnější rutina. Když člověk vyleze stovky cest a nic se mu nestane, tak v nebezpečnějších cestách přestane vnímat riziko. Proto je vždycky důležité mít vedle sebe člověka, který je víc na zemi a pomáhá tomu druhému daleko líp potenciální rizika vnímat.

Působí společný adrenalin jako repelent na ponorkovou nemoc?

Iva: My ponorku nemíváme, za těch osm společných let možná jednou. I když občas někdy večer cítím, že bych si od lezeckých témat odpočinula... (smích)

Adam Ondra a Iva Vejmolová chystají na září svatbu.

Adam Ondra archiv, autor Petr Chodura

Adam: Lezení asi nebudu mít nikdy dost a mohl bych se o něm bavit pořád. Zároveň ale vím, že lezení není všechno...

Iva: Snad jen v jedné věci někdy narážíme. Adam drží rytmus tréninkových dnů a často mu volno vyjde na všední den, kdy já si volno vzít nemůžu. Když se někdy zadaří, že společné volno vyjde na víkend, tak vymýšlíme, co budeme dělat, kam třeba půjdeme na výlet. A Adam se vždycky snaží prosadit, že bychom si mohli vylézt nějakou cestu. To ho většinou zklamu, že se mi lézt nechce... (smích)

Lezení je nerozlučně spjaté s cestováním, v případě Adama doslova po celém světě. Jak se vám daří spojit společný čas?

Iva: Adam má už delší období, kdy se kvůli olympiádě soustředí na soutěžní lezení a na skalách leze míň. Díky tomu je víc doma v Brně než v cizině, protože tady má vynikající tréninkové podmínky. Komplikovanější to začne být po Tokiu, kdy asi závody nebude chtít nějakou dobu vidět a třeba měsíc dá přednost pobytu ve skalách. A já pro změnu jako kouč horolezeckého svazu vyjíždím na tréninkové kempy nebo mezinárodní závody.

Hovoříte o dobrých tréninkových podmínkách. Je náhoda, že právě Brno dalo Česku historicky prvního mistra světa v lezení Tomáše Mrázka, na kterého Adam ještě úspěšněji navázal?

Adam: Brno má hlubokou sportovně-lezeckou tradici, bylo jedním z prvních míst, kde byly aspoň nějaké umělé stěny. Současně je ale svým způsobem náhoda, že se různí samorosti ocitli ve správný čas na správném místě.

Iva: Asi pomáhá, že je v Brně míň stěn než třeba v Praze a dobří lezci se koncentrují na jednom místě. A zatímco v Praze jdou provozovatelé víc komerčním směrem, v Brně je pár majitelů, kterým nevadí blokovat stěny a podporovat závodní lezce. To nám pomáhá vytvořit kvalitní podmínky.

Špičkové sportovní lezení je plné extrémně náročných pohybů. Adam Ondra v cestě Perfecto Mundo ve španělské oblasti Margalef.

Adam Ondra archiv, autor Petr Chodura

Jak vlastně trvalo dlouho, než se vaše společná cesta v brněnské lezecké líhni protnula?

Iva: Já si už ani nepamatuju, kde jsme se poprvé setkali. Muselo to být na nějakých závodech.

Adam: To já vím přesně, bylo to na Poháru mládeže v Hořicích.

Iva: Potom jsme se občas setkávali při přípravě a v roce 2013 jsme začali trénovat na jedné společné stěně. Tam jsme se začali potkávat častěji a já jsem časem zjistila, že Adam má v hlavě i něco jiného než lezení. Do té doby jsem ho brala za takového blázna, který znal nazpaměť všechny lezecké průvodce a vyjmenoval vám, kudy vede stěnou jaká cesta zleva doprava... (smích) Později jsme se ale bavili třeba o výživě a dalších našich zájmech. A pak se to vyvrbilo.

Adam: Vlastně nás dohromady svedla náhoda, ale příjemná.

Sešli jste se rovněž v reprezentaci a oba jste před dvěma lety startovali i na olympijské kvalifikaci v japonském Hačiódži. Nemrzí vás, že nebudete společně závodit i na hrách v Tokiu?

Iva: Já jsem s kvalifikací do Tokia nepočítala. Během mojí sedmnáctileté závodní kariéry jsem se věnovala jenom disciplíně lezení na obtížnost. Pokoušet se dostat na olympiádu v kombinaci s boulderingem a lezením na rychlost pro mě nepřipadalo v úvahu. Jako trenér jsem ale týmový náhradník pro případ komplikací.

Adam: Já možná působím jako typ, který zvládne všechno sám. Ale ze zkušenosti už vím, že je super, když si ve stresových momentech můžete s někým blízkým popovídat.

Po olympijských hrách plánujete posunout společný život o symbolický krok dál. Lezecké svatby bývají často hodně originální, s obřadem na vrcholu skalní věže či slaňující nevěstou. Máte v plánu podobný průběh?

Iva: Tentokrát se budeme držet při zemi... (smích)