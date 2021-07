Jak pikantní. A nic na tom nemění ani to, že se mnozí na turnaj fotbalistů kvůli věkovým omezením dívají s despektem. Čím to minule končilo, tím to teď vlastně začíná. V Jokohamě nadchází čas odvety za pět let staré Rio. Povede se Němcům?

Neymar ve finále minulých her na Maracaná proměnil rozhodující pokutový kop, který Brazílii zajistil vůbec první zlatou olympijskou medaili ve fotbale.

I letos si Kanárci pomůžou zkušenostmi matadorů, spíše ovšem v defenzivě. Trenér Andre Jardine nasazuje protřelé Daniho Alvese a Diega Carlose. Německý kouč Stefan Kuntz ze starších hráčů vybral Maxe Kruseho, Maximiliana Arnolda a Nadiema Amiriho.

Do boje jdou ve čtvrtek i další adepti na zlato Španělé, kteří povolali také šest hráčů z nedávného mistrovství Evropy, kde "La Roja" došli do semifinále. Jsou to brankář Unai Simón, obránci Eric García a Pau Torres, záložníci Dani Olmo s Pedrim a útočník Mikel Oyarzabal. Jako povolené starší matadory vybrali Marca Asensia a Daniho Ceballose.

Ze známých jmen si v Japonsku zahrají i Francouzi André-Pierre Gignac s Florianem Thauvinem, dvojice Eric Bailly, Franck Kessié z Pobřeží slonoviny nebo Mexičan Guillermo Ochoa. Domácí povede Maja Jošida, jenž je i kapitánem japonského A-týmu.