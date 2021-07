Den před zahájením olympijských her se do Tokia vydali čeští atleti. Až na oštěpařku Barboru Špotákovou, která do Japonska vyrazí v neděli. „S čím bychom byli spokojeni? Odjíždíme zdraví, takže bychom byli spokojeni, kdybychom se zdraví vrátili. Co se týká výsledků, úspěchem bude každé finálové umístění,“ řekl šéf sportovního úseku Českého atletického svazu Pavel Sluka a narážel tak na jedno z hlavních témat, které atleti před odletem řešili.

Čeští atleti vyrazili do Tokia. Před odletem řešili hlavně pozitivní případy v dějišti her

Česká výprava má v dějišti her velké problémy s koronavirem. Pozitivní testy na covid-19 měli tři sportovci, jeden trenér a lékař týmu. „Chystáte se na to strašně dlouho, a i když vám nic nemusí být, zastaví vás pozitivní test. Je to hrozný. Budu se modlit, aby se mi něco podobného nestalo," přál si koulař Tomáš Staněk.

„Poletíme normální linkou, takže budu mít celou dobu na sobě roušku," doplňuje oštěpařka Nikola Ogrodníková. V pátečním leteckém speciálu, kterým letěli všichni pozitivně testovaní Češi, údajně některá bezpečnostní opatření dodržena nebyla. Včetně nasazené roušky po celou dobu letu.

Po celou dobu letu budeme mít roušku, říkají před cestou do Tokia čeští atleti

Sport.cz

Atleti se do Tokia těší. U některých ale na letišti převládaly rozporuplné pocity. To, když se museli rozloučit se svými potomky. Například mílařka Kristiina Mäki se svým půlročním synem. „Vždycky se na nějakou akci těším, a teď jsou tam smíšené pocity, že bych se chtěla co nejdřív vrátit. Už teď se mi stýská," přiznává.

Pavel Maslák před odletem na olympiádu v Tokiu

Sport.cz

Podobné to měl Pavel Maslák, kterého přišla na letiště vyprovodit manželka se dvěma dětmi. „Nebude to jednoduché, ale těžší to bude pro manželku. Budu doufat, že doma všechno zvládají v pořádku."

Dlouhý let a dlouhé vstupní procedury, tak budou vypadat nadcházející hodiny českých atletů. „Let strávím regenerací, relaxací a spánkem. V posledních dnech jsme potřebovali udělat těžší tréninky, jsem ještě zničenej," plánoval koulař Staněk.

Podobné to měla i oštěpařka Nikola Ogrodníková. „Budu poslouchat hudbu, povídat si s kolegy a spát."